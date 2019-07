M5S, Di Battista: torno in primissima linea ma solo dopo nuove elezioni

"Io tornero' in primissima linea solo dopo libere elezioni del popolo italiano". Alessandro Di Battista risponde cosi' su Facebook a chi gli scrive che "senza un tuo ritorno il movimento sparira'". "Non accettero' mai nessun incarico senza prima ripresentarmi alle elezioni", assicura allora l'ex deputato M5s. "Ho i miei progetti. La mia vita. Le mie aspirazioni come tutti quanti. Non vivo - rimarca - di denaro pubblico e fino a che potremo sara' possibile, presto mio figlio avra' bisogno di stare fisso in una citta', abbiamo scelto io e la mia compagna di fare reportage e documentari". "Io - ribadisce - ho voglio di studiare fenomeni politici e sociali internazionali. Come ho voglia di dare una mano al mio Paese ma lo potro' fare - torna a sottolineare - solo se i cittadini lo vorranno alle prossime elezioni".