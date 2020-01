M5s, Di Maio a Bologna: "Il progetto va avanti, zizzania creata dai giornali"

M5s: Di Maio, a Bologna per portare avanti progetto

"Nessuno ci dira' bravi ma siamo qui per portare avanti un progetto, abbiamo ancora tante cose da fare ad esempio sulle imprese non abbiamo ancora abolito un mare di leggi inutili": lo ha detto Luigi Di Maio chiudendo la campagna 5 stelle a Bologna. "Siamo al governo da 20 mesi e ci dicono avete gia' fallito: abbiamo cinque anni di legislatura, alla fine verremo valutati - ha detto ancora Di Maio - E dobbiamo essere onesti, e dire che non tutto cambiera' velocemente. Tutti sono finiti al centro di scandali di corruzione, le nostre regole rigide ci hanno salvato".

M5s: Di Maio, dobbiamo solo credere in noi stessi

"Dobbiamo solo credere in noi stessi. E se alla fine di questi 5 anni questo avra' determinato un cambiamento bene, senno' si potra' sempre votare per qualcun altro, ma non otterra' mai nulla di diverso": lo ha detto Luigi Di Maio parlando in piazza Galvani a Bologna. "Per questo non si puo' correre solo per vincere - ha detto ancora Di Maio - Chi corre lo fa per migliorare il suo territorio. Questo noi sappiamo farlo. Forse non su quando e' il momento di staccare la spina, ma meno male, noi non abbiamo questa esperienza Siamo nati - ha concluso - perche' in questo paese c'era un deficit di partecipazione".

M5s, Di Maio: sui giornali notizie deviate per mettere zizzania

"Non posso criticare giornalisti e stampa perché molto spesso un giornale non parla a voi perché voi non gli andate dietro. Ma quando leggete una notizia non vera su alcuni organi di stampa è perché stanno parlando a noi, nelle istituzioni, per mettere pressione, zizzania. È questa la funzione di una notizia deviata, sbagliata. Se la leggi ogni mattina te ne convinci e iniziano i problemi interni". Lo ha detto Luigi Di Maio a Bologna in un comizio a sostegno del candidato M5s alle regionali in Emilia Romagna Simone Benini. "Ce ne dobbiamo fregare delle leggende metropolitane sui giornali perché alla fine se credi in ciò che fai i cittadini ti vengono dietro: nel 2018 abbiamo ottenuto 11 milioni di voti nonostante una campagna contro", ha aggiunto.