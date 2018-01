M5s: Di Maio a Londra rassicura gli investitori internazionali

M5s: Di Maio a Londra incontra gli investitori internazionali

"Sono a Londra con il nostro Lorenzo Fioramonti per incontrare gli investitori internazionali. I feedback sono molto positivi". Lo afferma Luigi Di Maio, candidato premier M5s, in un video postato su Facebook con accanto Fioramonti, candidato nel collegio uninominale a Roma. "Fioramonti - spiega Di Maio - ci sta dando una grande mano con i paesi europei. Incontriamo quelli che vengono a fare investimenti nel nostro paese e quello che emerge e' che conoscevano poco il Movimento anche se molti Di loro gia' conoscevano la squadra dei super competenti che ho presentato lunedi'. C'e' tanta nuova gente che si sta avvicinando al Movimento". Fioramonti ripete che "il feedback e' positivo" e aggiunge: "In realta' questo e' un processo che abbiamo intrapreso proprio per correggere la percezione che investitori, partner e media stranieri hanno del Movimento; per far capire una volta per tutte che abbiamo un programma solido, delle intenzioni serie e che vogliamo davvero portare un vento Di innovazione in Europa". E ancora, prosegue: "per fare capire che siamo probabilmente l'unica forza politica che ha la credibilita' per fare in Italia le riforme e gli interventi strutturali Di cui il nostro paese ha bisogno e che ci chiede anche la realta' internazionale". Di Maio proseguira' i suoi incontri fino alle 16 e stasera vedra' anche degli imprenditori.

M5s: Di Maio, alleanza con Lega? Smentita da me, e da Salvini

"Io so che oggi Salvini l'ha smentita questa possibilita'. E sono contento, cosi' avete una doppia smentita, sia da me sia da lui". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s, in una conferenza stampa a Londra trasmessa su Facebook, a proposito dell'articolo pubblicato dal Financial Times nel quale veniva espressa la preoccupazione per una possibile alleanza tra Movimento 5 stelle e Lega.