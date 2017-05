M5s, Di Maio: "A settembre decidiamo candidato premier e squadra"

M5S: Di Maio,a settembre scegliamo candidato premier e squadra

"Nei prossimi mesi, completeremo il processo condiviso di scrivere il programma di governo, che sara' pronto per la fine di luglio. In settembre, eleggeremo il candidato premier e identificheremo i ministri che saranno presentati ai cittadini italiani prima delle elezioni politiche". Cosi' Luigi Di Maio, deputato M5S e vicepresidente della Camera, da un estratto del discorso che terra' all'Ash Center of Diplomatic governance and innovation di Harvard. "Con il nostro esperimento di democrazia diretta stiamo percorrendo la nostra visione del futuro che abbiamo il dovere di costruire per noi e per le prossime generazioni. Questo ci ha permesso di diventare la prima forza politica del paese con oltre il 30% del consenso" prosegue Di Maio. "Nel 2018, l'Italia potrebbe avere il primo governo fondato sulla democrazia diretta" conclude.