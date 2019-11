M5s, Di Maio: "Alle Regionali da soli, non è voto di fiducia sul governo"

M5s: Di Maio, "Alle Regionali da soli, non è voto fiducia su governo"

Calabria: candidato M5S a presidenza e' Aiello - Il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Calabria e' il docente universitario Francesco Aiello. Lo riferiscono fonti del M5s calabrese, secondo le quali la candidatura di Aiello sara' ufficializzata a breve. Aiello, docente di Politica economica all'Universita' della Calabria e fondatore del portale di economia "Open Calabria", si e' preso qualche giorno per sciogliere la riserva sull'accettazione della proposta di candidatura.

"Il messaggio è: no tatticismi, no manovre di palazzo. Noi siamo il Movimento cinque stelle, ci presentiamo alle elezioni regionali ed evidentemente andiamo da soli in quelle regioni. In chi in questo momento sta parlando di sostenere Bonaccini, sento discutere degli effetti sul governo, ma se siamo il M5s noi dobbiamo ricordare a tutti i cittadini che è diritto degli emiliano-romagnoli eleggere il presidente di Regione. Non è un voto di fiducia sul governo, non lo è mai stato e nessun partito e nessuna forza politica deve farsi prendere da questa teoria che è una teoria è sbagliata". Lo ha detto il leader del M5s, Luigi Di Maio, oggi pomeriggio a Castelvetrano. "Lunedì sarò in Calabria, la mattina, e in Emilia Romagna nel pomeriggio - ha aggiunto il ministro degli Esteri - ci hanno detto 'si va' e ci mettiamo come sempre a servizio del nostro movimento e del nostro progetto. Non so quanto prenderemo, lavoreremo per mettere qualche consigliere regionale in Consiglio".



Di Maio: non possiamo asservire M5S a governo - "Col voto di ieri il M5s ci ha detto a Roma c'e' il governo, ma sul territorio c'e' il movimento: e non possiamo asservire il M5s alle logiche del governo". Cosi' il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a Castelvetrano.

Di Maio difende Rousseau, eletti grazie a iscritti - "Senza gli attivisti che votano e chi lavora sul territorio noi non saremo a Roma, nell'Europarlamento e nei Consigli regionali". Cosi' il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a Castelvetrano (Tp) difendendo il voto sulla piattaforma Rousseau.

Di Maio, vedo paura per effetti su governo da E.Romagna - "Io vedo tanta paura per gli effetti sul governo in chi in questo momento sta parlando di sostenere Bonaccini in Emilia Romagna". Cosi' il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a Castelvetrano.



M5S, DI MAIO "VOTO DI IERI GRANDE PROVA DI FORZA DEGLI ISCRITTI"

"Quello di ieri e' stato un grande esercizio di democrazia e una grande prova di forza dei nostri iscritti. Quando i nostri iscritti votano si prende sempre la decisione giusta. Secondo noi serviva un momento di pausa. Ma la piattaforma ha deciso cosi'. Il messaggio e' chiaro: siamo il MoVimento e' dobbiamo presentarci alle regionali. E lo faremo ovviamente da soli". Cosi', sulla sua pagina facebook, in diretta da Castelvetrano, il ministro degli Esteri e capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di MAIO.

REGIONALI, M5S: NESSUNA ALLEANZA CON PD E LISTE CIVICHE COLLEGATE A MOVIMENTO



Si è svolta nella tarda mattinata di venerdì 22 novembre l'annunciata riunione operativa tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e i coordinatori della campagna elettorale dei pentastellati per le Regionali della Calabria, il deputato Paolo Parentela, e dell'Emilia Romagna, il consigliere regionale Andrea Bertani e il senatore Gabriele Lanzi. In una nota ne dà notizia lo stesso Parentela. "In sinergia abbiamo concordato - riassume il deputato - le linee principali della nostra campagna elettorale: presenza del Movimento con liste civiche collegate e nessuna alleanza con il Partito democratico. Dopo l'esito del voto sulla piattaforma Rousseau, riteniamo che sia indispensabile e doveroso impegnarci al massimo per rispettare la volontà degli iscritti e per costruire con gli attivisti e con chiunque intenda collaborare un programma innovativo a partire dai nostri temi caratterizzanti. A tal riguardo - assicura il parlamentare - compiremo ogni sforzo per presentare candidati di alto profilo e comprovata competenza, persone pulite e motivate che sappiano intercettare la fiducia degli elettori e poi portarne avanti le istanze, intanto di rinnovamento concreto".