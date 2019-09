M5s, Di Maio: “Chi lascia risarcisca”. Vono: "Luigi mi scrive ma ho deciso"

M5s, Di Maio: per chi lascia gruppo chiederò risarcimento

Luigi Di Maio non pronuncia il nome della senatrice che ha deciso di lasciare il gruppo del Movimento 5 stelle al Senato per passare a ‘Italia viva’. Ma il capo politico M5s, a margine dei lavori dell’assemblea dell’Onu a New York, spiega che per la senatrice Vono avvierà “la procedura di risarcimento di 100mila euro come è stato fatto per altri casi”.

MSs, Vono: Sms Di Maio per riflettere, ma mio addio irreversibile

“Luigi (Di Maio, ndr) mi ha mandato un messaggio ieri sera, dicendomi di riflettere sulla cosa, ma la mia decisione era già presa e non potevo più aspettare”. Così la senatrice Silvia Vono, commentando con l’Agi la sua decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle per aderire a “Italia Viva”. “Non potevo più aspettare perché sinceramente – ha proseguito la Vono - io mi sono impegnata sul territorio, ho dato delle risposte anche da semplice cittadina, e adesso avendo un ruolo istituzionale mi sembrava quasi un fallimento – ha concluso la senatrice ex M5S e ora di ‘Italia Viva’ - non poter esprimere la mia azione per il territorio”.

Di Maio: abbassare Iva a chi utilizza carta credito per pagamenti

“Bisogna abbassare l’Iva a chi utilizza la carta di credito per i pagamenti”. Cosi’ il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un collegamento da New York con ‘Porta a porta’. “Si innesca un meccanismo virtuoso, cosi’ l’evasione e’ piu’ bassa. Faremo una lotta alla grande evasione. Sara’ una lotta senza quartiere”, afferma il capo politico M5s. “Uno strumento che vogliamo mettere nella riforma della Giustizia e’ il carcere per i grandi evasori”, aggiunge Di Maio.