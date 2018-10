M5S, Di Maio: chi si sfila ne renderà conto. Siluro alle tante fronde interne

Luigi Di Maio non ci sta. E va all'attacco di chi, nel Movimento 5 Stelle, mette in discussione la sua leadership e le sue decisioni in quanto vicepremier. Le fronde tra i grillini non sono poche. Si va dai mal di pancia per la decisione di procedere con il Tap alla delusione di chi contesta una parte del Decreto Sicurezza fortemente voluto da Matteo Salvini, fino ai video di Alessandro Di Battista (pronto a tornare) non sempre in linea con le scelte del vicepremier pentastellato.

Il Movimento 5 stelle deve essere compatto; "chi si sfila si prende questa responsabilita' dinanzi ai cittadini e di questo dovra' renderne conto". E' l'avviso che il leader M5s lancia ai suoi in un post pubblicato sul Blog delle Stelle intitolato 'Compatti come una testuggine romana, per l'Italia'. "Tutto quello che stiamo facendo rispetta i 20 punti che abbiamo presentato in campagna elettorale, quello che abbiamo votato su Rousseau e i nostri principi", afferma il vie presidente del Consiglio. "Non permetterei mai che passasse qualcosa contrario ai nostri valori e mi sembra di averlo dimostrato perche' appena ho visto la manina sul decreto fiscale, ho fatto il diavolo a quattro e abbiamo rifatto il consiglio dei ministri per sistemare le cose per come dovevano essere. Quindi non passera' mai nulla che vada contro i principi del MoVimento 5 Stelle. Qualcuno di noi pero' si sta prendendo a cuore alcune cose, alcuni dettagli che sollecitano una loro sensibilita' individuale, non un nostro valore comune. E il risultato e' che minaccia di sfilarsi dalla testuggine mettendo a repentaglio non solo il Governo, ma anche le possibilita' dell'Italia di avere un futuro diverso da quello che gli altri avevano gia' scritto per noi. E' bene infatti avere molto chiaro che dalla compattezza della testuggine del MoVimento dipende non solo il futuro del governo, ma anche quello del nostro Paese".

Dl Sicurezza, Fattori (M5S): un po' delusi. Di Maio ci ascolti - "Lancio un appello a Luigi, ad aiutarci ad essere quello che siamo sempre stati. Sono sicura che Luigi non tradira' il Movimento, ma deve ascoltare la nostra voce". Lo ha detto la senatrice M5s Elena Fattori a margine dei lavori della commissione Affari costituzionali del Senato per la conversione in legge del decreto Sicurezza. Fattori, che con i colleghi pentastellati Gregorio De Falco e Paola Nugnes ha presentato alcuni emendamenti al testo, ha precisato che si tratta di un "monito" rivolto a Di Maio e che non c'e' l'intenzione di "sfilarsi" dal Movimento. "Le garanzie su questo decreto sono i nostri emendamenti, ma sono stati tutti bocciati", ha aggiunto la senatrice. "Questo decreto fallisce gli obiettivi. Abolisce gli Sprar, che erano l'unico modo per integrare i migranti. Insomma, sono un po' delusa", ha continuato Fattori precisando che "vedremo se ripresenteremo gli emendamenti in Aula".