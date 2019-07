M5s, Di Maio: "Ci danno per morti ma saremo più forti di prima"

"Il Movimento è resiliente. Parte il percorso per una nuova organizzazione". Lo spiega il capo politico del M5s con un video sul suo profilo Facebook. "Nei prossimi giorni, attraverso dei video tutorial, vi spiegherò un'idea di organizzazione del Movimento 5 Stelle che si basa su questa figura: il facilitatore. Sia a livello regionale, sia a livello nazionale. E insieme decideremo, voto per voto (voterete per parti separate su Rousseau) se questa può essere la strada per riorganizzarci. Siamo di fronte ad una ennesima evoluzione del Movimento, che gioverà agli italiani", spiega.

"Dobbiamo investire molto di più sui nostri consiglieri comunali e municipali e discuteremo insieme del mandato 0". Lo spiega Luigi Di Maio, capo politico del M5s, su Facebook. "Significa che il primo mandato si neutralizza", è quello in cui si fa "esperienza preziosa, "non vale per la regola dei due mandati", sottolinea. Poi c'è il tema delle liste civiche "su cui fare una riflessione", liste movimenti o comitati "con cui è assurdo scontrarsi" alle elezioni ma con i quali "fare squadra", annuncia.

