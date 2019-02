M5S, Di Maio conferma la svolta: "Per essere forti serve organizzazione"

"Per essere forti alle amministrative, che non hanno niente a che fare con le politiche, dobbiamo darci un'organizzazione". Cosi' Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera. "Serve un'organizzazione che ci consenta di filtrare tutte le richieste del territorio. Serve qualcuno che faccia da collante tra tutte le Regioni. L'organizzazione del Movimento 5 stelle serve agli italiani. Serve - ribadisce il capo politico M5s - una organizzazione livello nazionale e a livello regionale".

"Qualche mese dopo le elezioni politiche in Friuli Venezia Giulia abbiamo preso il 7 per cento. Ma nessuno ha detto che il M5s era in crisi. Le elezioni amministrative non hanno alcun impatto ne' sulla vita del M5s e tanto meno del governo. Non si puo' cantare la morte del cigno, il M5s, ogni volta che c'e' un'elezione amministrativa", dice Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. "Su questo non mi arrendo: che si possa paragonare un risultato della politiche alle amministrative non mi arrendo. Avviamo discussione per nuova organizzazione M5S".

Tav: Di Maio, Tria? Opinioni personali. Contratto e' contratto

"E' chiaro che poi c'e' qualche ministro" che puo' esprimere la sua opinione personale, "come Tria, ma il Contratto e' il Contratto: vanno bene le opinioni personali ma il Contratto e' il Contratto". Cosi' il vicepremier e capo politico M5s, Luigi Di Maio, commenta le dichiarazioni del ministro dell'Economia sulla Tav.

M5s: sferzata Di Maio, contro di me quelli con problema rielezione

"Quei due o tre su 330 che hanno parlato contro di me hanno il problema di essere rieletti in Parlamento. Ero in pensiero che ancora non avessero detto niente...". Lo ha detto il capo politico M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.

M5s: altola' Di Maio, ruolo capo politico si ridiscute tra 5 anni

"Il ruolo del capo politico si discute tra quattro anni. La carica dura cinque anni". Questo l'altola' di Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera, a chi, nel Movimento, ne critica il doppio incarico.

Governo: Di Maio, abbiamo ancora quattro anni e andra' avanti

"Sono sicuro che il governo andra' avanti, con molta tranquillita'. Riusciremo a portare avanti tutti i punti del Contratto, abbiamo ancora cinque anni, quindi ci sono ancora quattro anni di governo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.

Reddito: Di Maio, erogazione inizia a fine aprile

Le procedure sul reddito di cittadinanza? "E' tutto a posto perche' da fine aprile inizio maggio inizia l'erogazione", conferma il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.

Legittima difesa: Di Maio, nessuna variazione cronoprogramma e merito

"Ho letto sui giornali che io avrei chiesto di rallentare la legittima difesa. Sono tutte fake news. Nessuna variazione su cronoprogramma e punti". Cosi' Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera.

Di Maio: se Centrosinistra spera di rubare voti M5s si illude

"Il centrosinistra si illude a ogni elezione amministrativa di rubarci voti come al mercato delle vacche. I voti sono dei cittadini. Se si vuole utilizzare un'elezione amministrativa per sperare nella risalita, e' un diritto ma i precedenti di questi ultimi anni hanno dimostrato che non funziona". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.