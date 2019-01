M5S, Di Maio costruisce le alleanze Ue.Ecco le foto degli incontri a Bruxelles

Offerto il proprio appoggio ai leader del movimento francese dei Gilet gialli, il vicepremier Luigi Di Maio, come anticipato in un’intervista ad Affaritaliani.it, sta tessendo la sua tela delle alleanze in vista delle Europee di maggio.

A Bruxelles, come si può osservare dalle foto sotto, il capo politico del M5S ha incontrato nell'ordine i polacchi del Kukiz'15, guidati da una rockstar, Pawel Kukiz. Poi i croati di Zivi zid (considerati populisti, ndr), guidati da un leader nato nel 1990 e i finlandesi di Liike Nyt (che Casaleggio aveva visto a novembre, ndr).

Questi tre incontri di Di Maio rappresentano i primi passi della costruzione di un grande cartello politico alternativo che non farà parte nè dei sovranisti di Marine Le Pen nè dei Popolari e neanche della famiglia del Pse. Un gruppo al quale, se manterranno la promessa di trasformare il movimento in un partito politico, faranno parte anche i Gilet gialli francesi.



Di Maio con il croato Ivan Vilibor Sincic di Živi zid



Di Maio con Karolins Kahonen dei finlandesi di Liike Nyt!



Di Maio con Pawel Kukiz, leader del movimento Kukiz’15

"Con polacchi e croati - ha spiegato ieri il vicepremier - abbiamo quasi chiuso, mentre con i finlandesi contiamo di farlo in dieci giorni. Ma aspettiamo una risposta dai Gilet gialli, e ci sono un altro paio di forze politiche con cui trattiamo". Un gruppo che vuole essere "l'ago della bilancia in Europa, partendo dai punti in comune. Nel gruppo ci sarà libertà di voto, e comunque non condividiamo tutto con questi partiti”.