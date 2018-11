M5S, Di Maio e De Falco, la vignetta di Davide Sacco per Affaritaliani.it

La vignetta di Davide Sacco sul caso legato al voto di Gregorio De Falco.

"Espulsione? Non ho mai contestato la linea del Movimento" "Io non ho mai contestato la linea del Movimento, non temo l'espulsione", aveva detto nei giorni scorsi il senatore del Movimento 5 Stelle, intervistato fuori a palazzo Madama dopo voto sul dl Genova.

La maggioranza di governo è stata battuta in Commissione Lavori Pubblici e Ambiente al Senato durante le votazioni sul decreto per Genova. "Un fatto gravissimo", le parole di Luigi Di Maio.

E Per De Falco si continua a parlare di cacciata dal gruppo 5 Stelle di Palazzo Madama...