M5S, Di Maio fa un passo indietro: non sarà più tesoriere

Il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio non sarà più tesoriere del Movimento. Secondo l’articolo 12 dello statuto dell’associazione che regola la vita pentastellata "il tesoriere è il rappresentante legale del Movimento 5 Stelle in tutte le attività economico-finanziarie, ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria del Movimento 5 Stelle e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali". E soprattutto "è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi".



In teoria, quindi, Di Maio potrebbe mantenere la carica che ricopre dal 2017 e che scade a settembre di quest’anno, come spiega Il Corriere della Sera. Ma non lo farà. Il leader sta studiando cambiamenti. Non a caso ieri in campagna elettorale in Calabria, Di Maio ha rilanciato gli Stati generali M5S di marzo e ha sottolineato che "il solo capo politico non ce la può fare" a guidare il Movimento e che la kermesse sarà il luogo "per mettere finalmente in piedi una nuova Carta dei valori e un’organizzazione più efficace". All’attesa manifestazione pentastellata non sarà presente il premier Giuseppe Conte, che negli ultimi mesi ha riscosso diversi apprezzamenti tra le fila dei Cinque Stelle. Una distanza che in ambienti governativi leggono come implicita. "Gli Stati generali non sono una festa come Italia 5 Stelle, ma un momento di riflessione interna a un partito", commentano fonti di Palazzo Chigi. Intanto si registra un incontro giovedì scorso — non confermato dall’entourage del presidente della Camera — tra Roberto Fico e lo stesso Di Maio.



In attesa che si organizzino gli Stati generali il Movimento continua a vivere di fibrillazioni, come scrive ancora Il Corriere della Sera. Tra lunedì e martedì potrebbero arrivare le espulsioni. "Una decina", sostiene il capo politico. Ma, secondo fonti parlamentari, diversi deputati e senatori sui 35 raggiunti dalle lettere dei probiviri sarebbero corsi ai ripari nelle ultime ore cercando soluzioni "di clemenza". E il numero di "cacciati" potrebbe dunque calare. Domani su Rousseau si voteranno i facilitatori regionali, si sceglieranno i progetti a cui destinare i fondi delle restituzioni e, soprattutto, si decideranno i candidati governatori per le Regionali in Toscana, Puglia e Liguria.