M5S, Di Maio: la Sarti sarà espulsa. I pm: irrilevante sentire Casalino

M5S, Di Maio: Sarti sarà espulsa, atto doveroso, manca solo procedura probiviri

Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, ha detto che "certo che sara' espulsa" Giulia Sarti, e ha parlato di "atto doveroso, manca solo la procedura dei probiviri". Il vicepresidente del Consiglio ha, cosi', commentato, la vicenda della parlamentare pentastellata che si e' dimessa dalla presidenza della commissione Giustizia della Camera ed autosospesa dal M5s, dopo che aveva denunciato l'ex fidanzato, Andrea Tibusche Bogdan, per la questione delle restituzioni fantasma al fondo del microcredito istituito dal Movimento cinque stelle. Querela, pero', che e' stata respinta dalla Procura di Rimini che ne ha chiesto l'archiviazione. Di Maio ha parlato a margine con i giornalisti, in occasione dell'incontro con il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti.

Dimissioni Sarti, pm: irrilevante sentire Casalino

Rocco Casalino e Ilaria Loquenzi non sono stati sentiti nell'indagine su Andrea Tibusche Bogdan, l'ex compagno della deputata M5s Giulia Sarti. Ne' gli inquirenti intendono in futuro interrogare il portavoce di Palazzo Chigi e la responsabile comunicazione dei 5 Stelle. E' quanto si apprende da fonti della Procura riminese. La loro audizione sarebbe stata ritenuta irrilevante: nel fascicolo si indagava su una presunta sottrazione di somme e non su chi, come emergerebbe da alcune chat agli atti, avrebbe detto alla deputata cosa fare.

M5s: Casalino, Sarti si è coperta dietro il mio nome

"Sarti si e' probabilmente coperta dietro il mio nome con l'allora compagno. Se avessi saputo di questi ammanchi o di giri strani l'avrei immediatamente riferito al Capo politico e ai probiviri. Io non tutelo i parlamentari, ma il Movimento, come sanno tutti". Lo afferma Rocco Casalino a proposito della vicenda legata alla deputata m5s Giulia Sarti che ieri si e' autosospesa dal Movimento e si e' dimessa da presidente della commissione Giustizia.

M5S: legale ex fidanzato Sarti, al vaglio azioni penali e civili

Andrea Tibusche Bogdan, meglio conosciuto come Andrea De Girolamo sta valutando azioni penali e civili nei confronti dell'ex fidanzata Giulia Sarti che proprio ieri si e' autosospesa dal M5S e si e' dimessa dalla presidenza della commissione Giustizia della Camera. Lo ha annunciato il difensore del 38enne salernitano di origine romena, avvocato Mario Scarpa, il giorno dopo la notizia della richiesta di archiviazione della Procura di Rimini nei confronti del suo assistito che era stato denunciato dalla Sarti per appropriazione indebita. Una vicenda nata nel febbraio 2018 legata ai mancati rimborsi delle indennita' parlamentari, quando il nome della Sarti era comparso nell'elenco della trasmissione televisiva "Le Iene". "Il mio assistito ha subito un danno rilevante da questa vicenda - ha detto, interpellato telefonicamente dall'Agi, l'avvocato Scarpa - perche' ha perso alcune opportunita' di lavoro ed ha dovuto allontanarsi da Roma". Bogdan "e' comprensibilmente risentito - ha sottolineato il legale del 38enne tecnico informatico - e non e' tanto dell'idea di lasciar perdere". Al momento "stiamo valutando l'ipotesi di una denuncia per calunnia" nei confronti della Sarti o di "proporre - ha detto ancora il difensore di Andrea De Girolamo - un'azione civile per risarcimento danni". Attualmente, comunque, non e' stata presa ancora alcuna decisione ufficiale su eventuali azioni da intraprendere: "con il mio cliente - ha concluso il legale - ci siamo scambiati email ed alcune telefonate ma non ci siamo ancora visti perche' non si trova a Rimini. Dopo aver incontrato il mio assistito valuteremo insieme eventuali iniziative". Intanto si attende la decisione del gip che dovra' pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione della Procura a carico di Bogdan.