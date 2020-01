M5s, Di Maio lascia. Governo avanti, Crimi: "Non sarà capo delegazione"

IL DISCORSO INTEGRALE

M5s, Salvini, è al tracollo. Governo finito

"Di Maio abbandona la guida dei 5 stelle al tracollo, Zingaretti annuncia lo scioglimento del Pd, Renzi litiga con tutti. Il governo è finito". Così Matteo Salvini in una nota.

M5s: Di Maio, Conte e' la nostra piu' alta espressione - Il premier Giuseppe Conte "e' la nostra piu' alta espressione che i cittadini possono fare politica e si fanno Stato". Lo dice Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano. "In questi anni su alcune cose non siamo stati sempre d'accordo ma al presidente Conte riconosco onesta' intellettuale", aggiunge.



Di Maio, grazie a Mattarella per il suo lavoro - "Ringrazio il presidente della Repubblica Mattarella per il lavoro incessante che ha fatto e che ha consentito al Movimento di far parte di due governi". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.

Di Maio,non ci penso per nulla a mollare,si chiude solo fase - "Io non ci penso per nulla a mollare, per quanto mi riguarda si chiude solo una fase. Ci vediamo agli Stati generali". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano. "Sono qui - dice Luigi Di Maio nel corso del suo intervento al tempio di Adrano - per rassegnare le mie dimissioni da capo politico del Movimento Cinque Stelle".

M5s:Di Maio,dopo Stati generali decideremo successione - "Agli Stati generali discuteremo sul cosa, subito dopo gli stati generali passeremo al chi". Lo dice Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano dopo le sue dimissioni.



Di Maio, mie funzioni passano a Crimi - "Le mie funzioni passano a Vito Crimi che e' il rappresentate anziano del Comitato di garanzia, che ringrazio". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.



Di Maio, orgoglioso scelta Conte, e' incredibile - "Tra le persone incredibili che ho incontrato lungo questo percorso c'e' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cui non bisogna insegnare nulla: gli ho sempre detto che quella che all'inizio era preoccupazione per lui e' diventata ammirazione. E' la piu' alta espressione dei cittadini che non hanno mai fatto politica e si fanno Stato. Non siamo stati sempre d'accordo in questi anni ma sono particolarmente orgoglioso della scelta che abbiamo fatto. Abbiamo ancora tanta strada da fare al governo". Lo dice il ministro Luigi Di Maio.

Di Maio, non finisce mio percorso nel M5s - "Abbiamo ancora tanta strada da fare al governo e nel Movimento. Questa e' la fine di una fase ma non del mio percorso nel Movimento. Io restero' con voi, credo nel M5s piu' di tanti altri". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.



Di Maio, ci accusano di non avere idea paese, falso - "In molti ci accusano di non avere una idea del Paese. In questi anni abbiamo sempre combattuto per difendere il bene comune, i beni di sopravvivenza dell'individuo. La logica del profitto in questi casi, come per l'acqua, le infrastrutture essenziali, l'istruzione o la sanita', viene in secondo piano". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.



M5s: Di Maio, non e' possibile no a priori a infrastrutture - "Ci sono tante questioni da risolvere come le infrastrutture ma non e' possibile che su alcuni territori ancora prima di conoscere una nuova opera noi siamo gia' schierati, prima di conoscere i dettagli, sul fronte del no. E' vero, c'e' il rischio di corruzione ma le nostre leggi sono le piu' rigide d'Europa". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.



Di Maio, a Stati Generali chiarire collocazione in Nato e Ue - Agli stati Generali ci saranno molte questioni da chiarire: una delle prime e' la nostra collocazione nel panorama mondiale. L'Italia e' sempre stata nel patto atlantico. E lo stesso per l'Unione europea. Io ho fatto la campagna elettorale dicendo che saremmo rimasti per cambiarla e che non saremmo usciti dall'euro. Perche' veniamo accusati ora per questo?". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.



Di Maio, da psichiatria chi lascia 5s e vota governo da Misto - "Te ne vai dal Movimento e poi continui a votare la fiducia dal Misto? Non e' politica: e' psichiatria". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano e facendo riferimento a chi e' uscito dal Movimento come l'ex ministro Lorenzo Fioramonti.

Di Maio, non mollero' mai M5S, e' la mia famiglia - "Tanti mi hanno scritto non mollare. Ma io non mollero' mai il M5S, il Movimento e' la mia famiglia". Lo dice Luigi Di Maio parlando al Tempio DI Adriano.



Di Maio, allontanare chi sale sul carro M5s per convenienza - "Se uno sale sul carro per convenienza l'unica soluzione e' allontanarlo dalla nostra comunita'. Questo accade quando si antepongono gli interessi personali a quelli della comunita'". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.

Di Maio, c'e' chi da retrovie ha pugnalato alle spalle - "C'e' chi e' stato nelle retrovie e, senza prendersi responsabilita' e' uscito allo scoperto solo per pugnalare alle spalle". Lo dice Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano e sottolineando l'importanza della "responsabilita' e della fiducia" per il M5S.

Di Maio, M5s e' eterogeneo,non ha schemi di destra o sinistra - "Il M5s ha smesso di pensare con gli schemi di destra e sinistra. La nostra forza e' eterogenea e governarla e' complicato. Alla fine qualsiasi mediazione ha lasciato sempre scontento qualcuno". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.

M5s: Di Maio, abbiamo altri cinque anni, gia' ottenuto tanto - "Abbiamo cinque anni di tempo: possono essere pochi ma anche tanti se c'e' la volonta' politica e in un anno e mezzo abbiamo ottenuto cose che non pensavamo". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.

Di Maio,in piazza se cancellano reddito o prescrizione - "Dalle leggi che abbiamo approvato non si puo' tornare indietro. Se proveranno a cancellare la legge anticorruzione, prescrizione o reddito di cittadinanza ci saranno migliaia di persone in piazza per impedirlo. E io saro' con loro". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.



Di Maio, per restare umani e non carogne serve fidarsi - Per governare "ci vuole una giusta dose di accortezza. Ma per restare umani senza diventare carogne e' necessario fidarsi: e' quello che facciamo ogni giorno con gli italiani. Noi lo facciamo sentendo gli italiani con gli strumenti di democrazia diretta". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.



M5s: Di Maio,ci siamo consultati su scelte,credo in italiani - "Su tutte le decisioni importanti ci siamo consultati: ci siamo fidati di voi e voi vi siete assunti la responsabilita' di far nascere due governi. Io credo nella maggior parte degli italiani, persone oneste, mi fido di loro e dobbiamo fidarci di noi stessi". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.

Di Maio,meglio passare da ingenuo che da imbroglione - "Molti in questi mesi mi hanno accusato di esser stato troppo ingenuo: non mi sento tale ma preferisco passare per ingenui che essere considerato un imbroglione. E personalmente continuo a pensarlo nonostante i tanti tradimenti". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.

Di Maio, governo avanti, risultati a fine legislatura - "Noi dobbiamo pretendere il sacrosanto diritto di essere valutati almeno alla fine dei cinque anni di legislatura. Io penso che il governo deve andare avanti, perche' alla fine" della legislatura "i risultati si vedranno ma dobbiamo avere il tempo di mettere a posto il disordine fatto da chi ha governato per trent'anni prima". Lo dice Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.



Di Maio, consapevole che parte del Movimento e' delusa - "Alcuni obiettivi purtroppo non abbiamo potuto raggiungerli ma abbiamo sempre lottato. Sono consapevole che parte del Movimento e' rimasta delusa e si e' allontanata".Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.



Di Maio, Atlantia cresce? Avanti su stop concessioni - "E' il momento di dire che il Movimento e' nato in opposizione al potere costituito: abbiamo lavorato per rompere tutte le nicchie di potere e le resistenze. Ora stiamo combattendo la battaglia per il ritiro della concessione. A proposito, ho letto che alla notizia delle mie dimissioni il titolo Atlantia in borsa ha iniziato a guadagnare dopo molte settimane e questo testimonia che i mercati non hanno capito nulla di noi". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.



Di Maio, i peggiori nemici sono al nostro interno - "Abbiamo tanti nemici, qualcuno che resiste e che ci fa la guerra. Ma nessuna forza politica e' mai stata sconfitta dall'esterno. I peggiori nemici sono quelli che al nostro interno lavorano non per il gruppo ma per la loro visibilita'".Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.

M5s: Di Maio, Stati generali importantissimi per rifondare - "Oggi nasce il percorso per gli Stati generali del movimento, sara' un momento importantissimo, dove daremo una nuova idea di paese per i prossimi decenni". Per il Movimento "e' giunto il momento di rifondarsi". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.

Di Maio, M5s non e' finito, e' appena cominciata - "Il M5s e' un progetto visionario che non era mai stato realizzato prima e che non ha eguali nel mondo: siamo arrivati al governo, abbiamo indicato un ottimo presidente del Consiglio e due bravissime squadre di ministri e sottosegretari. Nessuno ancora oggi sarebbe pronto a scommettere sul nostro futuro, siamo stati l'incubo degli analisti ma non e' finita, e' appena cominciata. Il progetto di crescita per i prossimi decenni continua". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.

Di Maio, mi fido di voi e di chi verra' dopo di me - "Io mi fido di voi, mi fido di noi e di chi verra' dopo di me. Per arrivare fin qui abbiamo fatto salti mortali. Hanno iniziato Beppe e Gianroberto e a loro va tutto il mio grazie di cuore". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.

Di Maio, ho protetto M5s da trappole e traditori - "Ho lavorato per far crescere il Movimento e proteggerlo dagli approfittatori e dalle trappole lungo il percorso, anche prendendo scelte dure e a volte incomprensibili. La storia ci dice che alcuni la nostra fiducia l'hanno tradita ma per uno che ci ha tradito almeno dieci quella fiducia l'hanno ripagata". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.

Di Maio, oggi si chiude un'era, rifondiamoci - "E' giunto il momento di rifondarsi: oggi si chiude un'era. Ed e' per l'importanza di questo momento che ho iniziato a scrivere questo documento un mese fa". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.

M5S: Di Maio, portato a termine compito organizzazione - "Per stare al governo serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata: ci ho lavorato un anno e ho portato a termine il mio compito. Ora inizia il percorso verso gli Stati generali". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.

Di Maio, da oggi organizzazione Movimento e' definitiva - "Da oggi la nostra organizzazione e' definitiva. Per stare sul territorio servono persone competenti ed organizzate". Cosi' Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano.

Di Maio, fiducia e responsabilita', ricordatevi questo - "Fiducia e responsabilita'. Ricordatevi queste due parole e collegatevi, perche' oggi sara' una giornata davvero importante...". Lo scrive su facebook Luigi Di Maio poco prima del discorso dove e' previsto che annuncera' le due dimissioni da leader politico.

M5S, Carelli: Oggi giornata importante, grazie di cuore a Di Maio - "Oggi è una giornata importante per il M5s, una di quelle che ricorderemo grande lucidità; è una di quelle giornate che passerà alla storia del nostro Movimento. Un motivo sono le parole importanti che Di Maio ha annunciato oggi e che dirà tra poco, non so se saranno passo a lato o un passo indietro. Grazie dal profondo del cuore a Di Maio per quello che ha fatto". Così Emilio Carelli, deputato M5S e facilitatore della comunicazione, durante l'evento di presentazione dei facilitatori regionali a Roma.

M5S: CRIMI, 'MI SEMBRA DI ESSERE TORNATO A 7 ANNI FA' - "Mi sembra di essere tornato a 7 anni fa", ovvero a quando, con Roberta Lombardi alla Camera, venne nominato capogruppo del M5S al Senato. Così Vito Crimi, arrivando al Tempio di Adriano per prendere parte alla conferenza stampa sui facilitatori dove Luigi Di Maio dovrebbe annunciare il suo passo indietro da capo politico. "E' un momento significativo, importante, di rilancio per il M5S", ha aggiunto prima di allontanarsi dalla ressa di cronisti.