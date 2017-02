M5S, Di Maio: possiamo arrivare al 40%

Basta 'balle' sui sindaci del Movimento 5 stelle e accuse 'fasulle' da cui 'perdere tempo' a difendersi: Luigi Di Maio dice basta: "È arrivato il momento di reagire! Vogliono colpire il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare, ma non possiamo permetterglielo", afferma su Facebook, con un video in diretta. "Lo fanno perché siamo gli unici che possono ambire al 40%". "Allora io da oggi non voglio perdere più tempo a difendermi da accuse fasulle e nei prossimi mesi voglio girare l'Italia per raccontare ai cittadini tutte le cose belle che abbiamo prodotto nelle istituzioni stando all'opposizione e tutto quello che potremo fare una volta al governo - attacca -. Questo è il momento di svegliarsi. Questo è il momento dell'entusiasmo, dell'orgoglio e della reazione".

Voto subito. Sull'urgenza di andare alle urne, il vice presidente della Camera ribadisce: "Io voglio andare a votare perché abbiamo una ricetta per il Paese. Non possiamo più essere ostaggio del Pd, di questi signori che mentre combattono le loro battaglie interne ci intimidiscono inventando balle sul Movimento 5 stelle e sui nostri sindaci", ha detto, riferendosi, anche senza nominarla, a Virginia Raggi e all'ultima bufera (quella delle polizze), che l'ha travolta. "Vogliamo andare al voto, poi il Pd si combatterà le sue battaglie, ma fuori dalle istituzioni: non sopporto vedere il partito di governo che utilizza le istituzioni per fare le sue battaglie in interne tra Emiliano, D'Alema e Renzi...Ci facciano andare a votare. Poi si prendano pure le loro percentuali da prefisso telefonico e, dall'opposizione, si prenderanno tutto il tempo per combattersi tra di loro".

Pizzarotti: "Raggi blindata perché elezioni vicine". La posizione del Movimento, quindi, resta quella della difesa della sindaca di Roma. Posizione che viene criticata dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ex esponente di M5s, che ha ricevuto dal Movimento un trattamento ben diverso: "Il codice etico blinda la Raggi, blinda anche altri, e nasconde un po' la testa sotto la sabbia" e la blindatura della Raggi arriva perché da qui alle elezioni politiche "c'è troppo poco tempo per il commissariamento di una città come Roma, che doveva diventare un simbolo di cambiamento. Perdere adesso sarebbe perdere anche le elezioni", ha detto ai microfoni di RaiNews24.

Se il M5s andrà a governare a livello nazionale, ha aggiunto, "vedremo se c'è una classe dirigente, se si è creata quella meritocrazia che in passato era una delle cose che mi avevano convinto" o se "sono diventati l'uno vale l'altro piuttosto che l'uno vale uno, che è scomparso da qualsiasi radar perché è evidente che le decisioni vengono prese dall'alto". Con la morte di Gianroberto Casaleggio, ha concluso, "è mancata una guida, quella che era l'idea iniziale, giusta o sbagliata, ed è evidente che tante volte si brancola nel buio".

Lombardi cambia idea e diserta meetup. Roberta Lombardi non partecipa all'assemblea dei meetup di Roma in programma nel pomeriggio all'Auditorium Seraphicum di Roma. La deputata 5 Stelle ha cambiato idea e ha deciso, all'ultimo minuto, di disertare l'appuntamento dove era invece prevista la sua presenza dopo le nuove polemiche che l'hanno tirata in ballo a seguito dell'interrogatorio fiume della sindaca Virginia Raggi e la notizia delle polizze di Salvatore Romeo. Ma soprattutto dopo il post con cui ieri Beppe Grillo ha blindato ancora di più la Raggi sostenendo, tra le altre cose, che "chi sta con te, sta con il Movimento. E viceversa".

Lombardi, nel pomeriggio, è tornata a difendersi dalle accuse e con un lungo post su Facebook passa al contrattacco: punta il dito contro quella che definisce una "campagna di fango" contro di lei "tesa a mostrarci divisi mentre invece remiamo tutti nella stessa direzione", annuncia di avere già querelato "chi ha scritto il falso" e ribadisce la sua lealtà ai valori del Movimento 5 Stelle. "Vengo chiamata come persona informata sui fatti nell'ambito di una indagine che la Procura di Roma sta portando avanti a seguito di un esposto presentato non dalla sottoscritta, ma dal senatore Augello, esponente di un'altra forza politica. Tra le domande postemi dai pm, come risulta dal verbale - dice la deputata - nessuna riguarda polizze assicurative di cui tra l'altro non ho mai sentito parlare sino ai fatti di questi giorni".

Una presa di posizione che arriva dopo le parole di Grillo che, esprimendo la sua stima alla Raggi, ha lanciato un messaggio molto chiaro a chi dentro il Movimento 'rema contro': "Ora è chiara una cosa - ha detto il leader M5s - hai contro tutti quelli che era possibile immaginare e ben oltre: anche persone in carne ed ossa su cui occorrerebbe poter contare". Un clima sempre più teso, quindi, che ha probabilmente influito sulla decisione della Lombardi, attivista da 10 anni e da sempre in prima linea nelle iniziative sul territorio, di disertare l'appuntamento romano.