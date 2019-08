M5S, Di Maio ricandidato? Dubbi di Fraccaro: "C'è la regola dei due mandati"

Fraccaro: Di Maio? In M5s c'è regola dei due mandati - "Nel M5s c'è la regola dei due mandati, per me ci sono due mandati. C'è stata una deroga per i consiglieri comunali. Questa è la regola del Movimento". Lo ha detto Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, a SkyTg24.

Fraccaro: Di Maio candidato premier? Non ancora pensato - "Il voto l'ha chiesto la Lega. Noi non stavamo lavorando per andare al voto, non stavamo pianificando la campagna elettorale. Altri forse stavano progettando una campagna elettorale. Quindi non abbiamo ragionato sulla campagna elettorale, fino a ieri abbiamo lavorato su dossier". Cosi' il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro a Sky tg24 risponde a chi gli chiede se sara' Luigi Di Maio il candidato premier per il M5S.

M5S, Fraccaro: Di Battista sarà con noi fino alla fine - "Alessandro non e' mai uscito dal Movimento, ha sempre scelto lui come farne parte, da semplice attivista, da opinionista da parlamentare. E' una risorsa per il Movimento. Ci ho parlato anche oggi e sono sicuro che resti con noi fino alla fine". Cosi' il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro a Skytg24 rispondendo a una domanda sul ruolo di Alessandro Di Battista.

Crisi, Fraccaro: altri hanno gia' pianificato campagna elettorale - Alle prossime elezioni Luigi Di Maio sara' il candidato premier per il Movimento 5 stelle? "Il voto lo ha chiesto la Lega, che ha fatto cadere il governo. Non abbiamo fatto una pianificazione della campagna elettorale, altri lo hanno fatto". Risponde cosi' il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, a SkyTg24. "Non abbiamo ragionato sulla campagna elettorale - aggiunge l'esponente del M5s - abbiamo lavorato fino a ieri sera sui dossier" come su quello sulle concessioni.

Fraccaro: votare taglio parlamentari, spero non necessarie firme - Una raccolta di firme per convocare la Camera per la votazione definitiva sul taglio dei parlamentari "spero che non sia necessaria". Lo ha detto Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, a SkyTg24. "Non mi risulta - ha aggiunto - che le stiano chiedendo, mi auguro che non sia necessaria perchè stiamo chiedendo ai gruppi parlamentari di farlo. Il no sarebbe incomprensibile. Si deve convocare il Parlamento per la sfiducia, si può convocare anche per portare a termine la riforma".

GOVERNO, FRACCARO: LEGA SPAVENTATA DALLA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE - "A gennaio entra in vigore la riforma delle prescrizione. E' chiaro che questa roba qui spaventa. Io pensavo che la Lega avesse il coraggio di far entrare in vigore questa riforma. Era un errore". Lo dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Riccardo FRACCARO, intervistato a Skytg24.