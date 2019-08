M5s, Di Maio: "Ringrazio Bugani, stima e amicizia immutate"

"La mia stima e il mio sentimento di amicizia nei suoi confronti restano immutati". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, commenta le dimissioni di Massimo Bugani da suo vice-capo segreteria a Palazzo Chigi e da referente del Movimento in Emilia Romagna. "Possiamo aver avuto delle incomprensioni ma - ha osservato Di Maio - Massimo è una delle persone che ha fatto nascere il Movimento in Italia e l'ha portato avanti in una regione complicata come l'Emilia Romagna. A lui sempre il mio grazie per quello che ha fatto per il Movimento e me quando ha lavorato nella mia segreteria a Chigi".