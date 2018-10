M5s dl Sicurezza nel caos. Mantero pronto a lasciare. De Falco: "Resto libero"

Decreto Sicurezza: Mantero, M5s non insegua Lega su restrizione diritti

Il Movimento 5 Stelle "non deve inseguire la Lega sulla strada della restrizione dei diritti, ma proseguire il suo percorso di valori anche sociali e di inclusione". Cosi' Matteo Mantero, senatore M5s 'dissidente' sul Dl Sicurezza in un'intervista a La Repubblica. "Non votero' il decreto Salvini se il Movimento non mi vuole torno a casa" ha ribadito Mantero secondo cui l'appello di Luigi Di Maio ad agire come una testuggine romana e' un "ricatto morale". Cosa contesta? "L'intera impostazione. Andando a ridurre il sistema dello Sprare promuovendo i Cas, i grandi centri, si rischia di alimentare gli affari di chi lucra sull'immigrazione edi limitare la capacita' di integrazione. Si creano delle sacche di disagio, che sono quelle su cui fa profitti la criminalita'. Le conseguenze le subiremo tutti, non soloi migranti". Sui rimpatri piu' veloci nel contratto di governo Salvini "ha ammesso che ci vorra' un sacco di tempo, se ne possono fare 5mila all'anno. Cosi' l'Italia si riempira' di irregolari che vivono ai margini" ha detto Mantero.

Decreto Sicurezza, Mantero: "Se il M5s non mi vuole torno a casa"

"Puo' anche essere che al primo ricorso la Consulta bocci questo decreto, ma io non posso votare una legge che non riconosce il diritto d'asilo per motivi umanitari". Cosa fara' se il governo mettera' la fiducia? "Spero non ci sia, non mi sembra corretto precludere il dibattito parlamentare su questo tema". "Votero' contro o usciro' dall'aula, non ho ancora deciso. Ma non approvo quel testo". L'espulsione dal Movimento? "Oltre che al gruppo una persona deve rispondere alla sua etica. C'e' un livello di compromesso che si puo' accettare, ognuno ha la sua asticella. Questa legge supera la mia. Non dico di avere ragione, ma che per me non e' accettabile". Tanto da farsi cacciare? "Se capisco che il mio lavoro su eutanasia, cannabis terapeutica, gioco d'azzardo, non e' piu' utile, vado a casa senza aspettare che mi caccino. Al mio posto verra' qualcuno pronto a fare la testuggine".

Decreto Sicurezza: De Falco "Salvare il governo? Io resto libero"

"Luigi mi ha chiesto di salvare il governo. Ma io rimango libero" cosi' il senatore 'dissidente' sul Dl sicurezza Gregorio De Falco in un'intervista a La Stampa. De Falco, il comandante che ordino' a Francesco Schettino di risalire a bordo della Concordia che affondava, parla chiaro: "Non aspiro a diventare frontman di nulla. Mi attengo al programma, al contratto di governo, e al parere dei costituzionalisti che hanno detto che il decreto sicurezza va contro la Carta". Di Maio l'ha cercata? "Ci siamo sentiti via messaggio qualche giorno fa". Era arrabbiato con lei? "In realta' e' stato cordiale e amichevole come al solito. Mi ha chiesto di non far cadere il governo". "Qui non mi stanno contestando il merito, bensi' il fatto che io stia parlando. Ma non mi pare fosse scritto da nessuna parte che sarebbe stato proibito parlare. Anzi, quando mi chiesero di candidarmi mi assicurarono che avrei avuto massima liberta'". E' deluso? "Deluso no. Io non me ne vado. Resto nel M5S come resto nella Marina militare, avendo sempre come bussola la Costituzione. Se mi cacciano diro' quello che ho fatto e il motivo per cui sono stato mandato via. Un proverbio dice: puoi costringere il mulo ad andare alla fonte, ma non puoi costringerlo ad abbeverarsi. La fonte e' ovviamente il diritto".