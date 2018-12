Capodanno M5s: il 31/12 parla Grillo. Di Maio e Di Battista apriranno il 2019

Capodanno con M5s: mentre il garante dei 5 stelle, Beppe Grillo, concludera' l'anno, come sua tradizione, domani sera con il contro-discorso via blog - contemporaneamente al messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista faranno i loro auguri via social il giorno dopo. I due pentastellati, che stasera partiranno per un luogo 'top secret' ma non lontano da Roma, pubblicheranno infatti un video su Facebook nella giornata del 1 gennaio 2019 per augurare buon anno ma anche per mandare un messaggio politico ai loro elettori alla luce del loro faccia a faccia. Un confronto a due che serve a mettere sul tavolo analisi di governo e prospettive strategiche future in vista anche delle Europee di fine maggio e di un eventuale coinvolgimento dell'ex deputato M5s. Di Battista pero', assicurano alcuni autorevoli esponenti 5 stelle, non sarebbe interessato ad avere incarichi di governo.