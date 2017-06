M5s, Domenico De Masi stronca Virginia Raggi: "Una iattura per il Movimento".

Domenico De Masi, il "sociologo dei grillini" come ormai viene definito, per via della sua vicinanza con il Movimento 5 Stelle, stronca spietatamente Virginia Raggi. “Da cittadino posso dire che mi sento molto disinformato su quello che accade in Campidoglio" osserva De Masi nell'intervista di Gianluca Zapponini pubblicata su Radiocolonna.it. "Magari loro hanno dei buoni programmi, solo che noi non lo sappiamo”.

Il sociologo 79enne, già preside della facoltà di Scienze della Comunicazione a Roma e curatore della ricerca Lavoro 2025 proprio per il M5s, ricerca ritenuta parte integrante del futuro programma di Governo grillino, non si risparmia sulla sindaca romana. “Credo che ci sia un problema reale nella comunicazione del Campidoglio" prosegue. "La Raggi ha tanti progetti ma nessuno sa quali siano. E questo è un problema di comunicazione. Poi magari c’è anche un problema politico”,

Quanto alle elezioni amministrative e al suo risultato catastrofico per il M5s, De Masi non ha il minimo dubbio sulla colpevole: “Guardando ai dati elettorali di ieri mi sono accorto di una cosa. I guai del Movimento Cinque Stelle iniziano da Roma. Raggi è una specie di iattura per il Movimento. Da quando sta lì i grillini perdono voti, col risultato che la Raggi tirerà giù il Movimento. Un po’ come Renzi per il Pd. Raggi e Renzi sono due problemi per i loro rispettivi partiti”.

E visto e considerato quanto i grillini amano Matteo Renzi, l'accostamento con Virginia Raggi decreterà senz'altro l'inizio dell'ostracismo per il buon De Masi, almeno fin quando la sindaca romana non sarà scaricata anche da Grillo & Casaleggio.