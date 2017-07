M5s e Virginia Raggi stroncati da Le Figaro: "Peggio degli altri partiti"

Le Figaro stronca Virginia Raggi e il m5s. Nicolas Bavarez, editorialista del quotidiano francese, in un articolo dal titolo L'Impasse populista (tradotto per La Repubblica da Elisabetta Horvat) traccia un quadro fosco della situazione romana passando poi a definire la vera natura del Movimento fondato da Beppe Grillo.

"Il mandato della sindaca" scrive Bavarez, "eletta brillantemente nel 2016 con il 67,5 % dei voti, si è rivelato catastrofico. La Città Eterna ha accumulato un debito di 13 miliardi di euro, pur senza porre rimedio alle croniche carenze dei trasporti pubblici e alla paralisi della raccolta dei rifiuti; e ultimamente ha rischiato addirittura il razionamento dell'acqua. L'amministrazione romana è in pieno caos in seguito al moltiplicarsi degli scandali e delle procedure giudiziarie per conflitti d'interessi e casi di corruzione. La situazione è talmente grave che il Vaticano ha denunciato "lo stato di abbandono" di Roma".

Bavarez dà poi il colpo di grazia: "Abbiamo dunque la prova che il M5s di Beppe Grillo non solo non è diverso dai partiti tradizionali, ma si comporta anche peggio, non avendo alcun progetto al di fuori della protesta, né un'ideologia che non sia quella della conquista del potere".

Colpiti e affondati.