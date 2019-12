M5s,scelto il team del futuro.Toninelli, Taverna, Corrao: tutti i facilitatori

Con 20.584 voti (l'84% dei partecipanti) sono stati scelti sulla piattaforma Rousseau i facilitatori nazionali di M5s, perno della nuova organizzazione lanciata da Luigi Di Maio che domani pomeriggio li presenterà, insieme ai team del futuro, in un evento aperto alla stampa.

Sono: per il settore Comunicazione, Emilio Carelli; per la Formazione e il Personale, Barbara Floridia; per l'area Attivismo locale, Paola Taverna; per le Campagne elettorali, Danilo Toninelli; Il Supporto Enti Locali amministrati dal Movimento 5 Stelle è affidato a Ignazio Corrao; al Coordinamento e Affari interni c'è Enrica Sabatini. Il quesito posto sulla piattaforma era: "Sei d’accordo con la proposta del capo politico di affidare i 6 ruoli di facilitatori organizzativi nazionali alla seguente rosa di nominativi? I voti contrari sono stati 3.742 (15.4%).

Ci sono poi una serie di facilitatori divisi per competenze. Ecco l'esito delle votazioni:

AREA TEMATICA IMPRESE. Per questa votazione sono state espresse 17.905 preferenze. Di seguito i risultati:

Team Currò: 4.933 (27.6%)

Team Gubitosa: 6.427 (35.9%)

Team Saiello: 6.545 (36.6%)

AREA TEMATICA TRASPORTI E INFRASTRUTTURE. Per questa votazione sono state espresse 16.396 preferenze. Di seguito i risultati:

Team Cioffi: 10.153 (61.9%)

Team Santillo: 6.243 (38.1%)

AREA TEMATICA ISTRUZIONE, RICERCA E CULTURA. Per questa votazione sono state espresse 16.952 preferenze. Di seguito i risultati:

Team Giarrusso: 9.279 (54,7%)

Team Granato: 4.846 (28,6%)

Team Melicchio: 2.827 (16,7%)

AREA TEMATICA GIUSTIZIA E AFFARI ISTITUZIONALI. Per questa votazione sono state espresse 15.637 preferenze. Di seguito i risultati:

Team Baldino: 3.917 (25%)

Team Barbatelli: 1.695 (10,8%)

Team Corneli: 3.652 (23.4%)

Team D’Orso: 4.760 (30.4%)

Team Manduchi: 1.613 (10,3%)

AREA TEMATICA SANITÀ. Per questa votazione sono state espresse 17.564 preferenze. Di seguito i risultati:

Team Ciarambino: 7.694 (43.8%)

Team Ianaro: 6.676 (38%)

Team Lippi: 3.194 (18.2%)

AREA TEMATICA ECONOMIA. Per questa votazione sono state espresse 16.028 preferenze. Di seguito i risultati:

Team Frati: 5.100 (31.8%)

Team Presutto: 5.556 (34.7%)

Team Raduzzi: 5.372 (33.5%)

AREA TEMATICA LAVORO E FAMIGLIA. Per questa votazione sono state espresse 18.630 preferenze. Di seguito i risultati:

Team Cominardi: 8.980 (48.2%)

Team Pallini: 9.650 (51.8%)

Per ognuna delle seguenti 5 aree tematiche Agricoltura e pesca, Ambiente Esteri e Unione Europea, Innovazione, Sicurezza e difesa, è risultato automaticamente vincitore l’unico progetto pervenuto rispettante tutti i requisiti richiesti.

I 18 NOMINATIVI DI COLORO CHE ENTRANO QUINDI A FAR PARTE DEL TEAM DEL FUTURO NAZIONALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE SONO:

AGRICOLTURA E PESCA: Luciano Cadeddu (video di presentazione)

AMBIENTE: Giampiero Trizzino (video di presentazione)

ECONOMIA: Vincenzo Presutto (video di presentazione)

ESTERI E UNIONE EUROPEA: Iolanda Di Stasio (video di presentazione)

GIUSTIZIA E AFFARI ISTITUZIONALI: Valentina D’Orso (video di presentazione)

IMPRESE: Gennaro Saiello (video di presentazione)

INNOVAZIONE: Luca Carabetta (video di presentazione)

ISTRUZIONE, RICERCA E CULTURA: Dino Riccardo Maria Giarrusso (video di presentazione)

LAVORO E FAMIGLIA: Maria Pallini (video di presentazione)

SANITÀ: Valeria Ciarambino (video di presentazione)

SICUREZZA E DIFESA: Luca Frusone (video di presentazione)

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE: Andrea Cioffi (video di presentazione)

I FACILITATORI ORGANIZZATIVI NAZIONALI DEL TEAM DEL FUTURO:

ATTIVISMO LOCALE: Paola Taverna

CAMPAGNE ELETTORALI: Danilo Toninelli

COMUNICAZIONE: Emilio Carelli

COORDINAMENTO E AFFARI INTERNI: Enrica Sabatini

FORMAZIONE E PERSONALE: Barbara Floridia

SUPPORTO ENTI LOCALI AMMINISTRATI DAL MOVIMENTO 5 STELLE: Ignazio Corrao