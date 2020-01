"M5S, farò un annuncio importante". Di Maio pronto al passo indietro

Si preannuncia un'altra giornata convulsa per il Movimento 5 Stelle. Dopo le nuove defezioni di ieri in Parlamento (i deputati Michele Nitti e Nadia Aprile), il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha dato appuntamento per oggi a Palazzo Chigi alla delegazione ministeriale del Movimento. A Montecitorio è da ieri mattina che si rincorrono le voci delle possibili dimissioni da guida che potrebbero dare il via libera ad una gestione collegiale del movimento fondato da Beppe Grillo. Fonti del M5S hanno confermato che Di Maio farà "un annuncio importante".

Si parla di dimissioni da capo politico, ma secondo quanto rivela il Corriere della Sera, il leader 5S ha confidato a chi ha avuto modo di parlare con lui che quello che ha in mente riguarda il suo futuro, ma non solo. Si partirebbe cioè con un passo indietro da guida politica, ma per aprire una nuova stagione. Gli scenari sono due.

Il più accreditato nel Movimento - scrive il quotidiano di via Solferino - vedrebbe il ministro dimissionario, con una reggenza affidata a Vito Crimi in quanto membro più anziano del Comitato di garanzia. Al congresso, poi, Di Maio sarebbe pronto ad appoggiare l’ala che si batte contro un’ingresso dei pentastel- lati nel fronte riformista. Il leader sarebbe pronto a rimanere dimissionario anche dopo la kermesse di marzo, un modo per spingere il Movimento a compattarsi, ma che potrebbe portare a una situazione simile a quella che si è prodotta alla Camera, con i Cinque Stelle che prima accusavano il leader di verticismo che poi non sono stati in grado per tre mesi di eleggere un capogruppo.

L’altra voce insistente è che il leader lasci il ruolo di capo politico e riprenda un’idea che circola da mesi: quella di un "Comitato di saggi".