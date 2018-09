M5S, Roberto Fico va dalla Meloni ad Atreju e chiude alle manovre Pd. Video

"Domani metteremo in campo un piano per aiutare le persone in difficoltà. Io ad esempio son od'accordissimo all'aumento delle pensioni irrisorie ad una cifra accettabile". Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputato, durante il suo intervento ad Atreju 2018, la festa politica organizzata da Fratelli d'Italia.

E ancora: "Non possiamo far passare l'idea che non pagare le tasse sia giusto. La Pace Fiscale, come la intende il Movimento 5 Stelle, è una misura che aiuta i contribuienti, che già sono in chiaro, che sono in difficoltà". "Io ho sempre votato a sinistra fino a quando non hanno tradito i valori".