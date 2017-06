M5S, flop del vaffa di governo. Il segreto del fallimento grillino

'Quando il vaffa rimane progetto funziona ma quando il vaffa diventa ipotesi concreta di governo implode in maniera evidente' è questa un po' la sintesi spietata che motiva i fallimenti dei pentastellati dal momento in cui arrivano alla guida reale della macchina politica.

IL FLOP DEI PENTASTELLATI. ROMA E TORINO LE CARTINE DI TORNASOLE

Il successo elettorale che ha permesso ai grillini di guidare città importanti come Torino e Roma è stata la cartina di tornasole per due verità: la prima , conosciuta da tutti, è stata la mancanza di esperienza sul campo, la seconda ,la più grave , è costituita dal fatto che il 'vaffa' pentastellato funziona quando è progetto, ma 'floppa' inesorabilmente quando diventa progetto politico.

Infatti soprattutto a Roma, le due verità sono emerse chiaramente e rapidamente, se si pensa che la sindaca Virginia Raggi ha da poco festeggiato l'anno di potere.

Invece di incassare la vittoria e gestire la città (dopo un'attenta due diligence), come un tribunale fallimentare, la spocchia pentastellata ha costretto la Raggi a voler cambiare tutto.

IL FLOP DEI PENTASTELLATI. ROMA NON MERITA DI ESSERE CAPITALE

In questa logica il sindaco, di fronte ad una sfida titanica, non solo ha combinato nulla, ma ha peggiorato notevolmente i disagi. Le code e i problemi dei trasporti capitolini, insieme ai topi ormai dilaganti e alla sporcizia 'eterna' sono solo alcuni dei mali che affliggono la città.

Una città che non merita il titolo di capitale del paese.

Altra musica a Torino per i 5 stelle dove l'Appendino, pur trovandosi una gestione già buona , è riuscita a dimostrare tutta la sua inesperienza ( comprensibile) in occasione dei tragici fatti post-partita della Juventus. In occasione cioè di qualcosa che era andato aldilà della normale routine e abbisognava di una forte esperienza.

IL FLOP DEI PENTASTELLATI. LI VOTEREBBERO ANCORA?

Dispotici ,impreparati, incapaci di lavorare in squadra, presupponenti,

sognatori i discepoli di Grillo. Ma i molti cittadini che erano intenzionati a dare il voto ai pentastellati, di fronte ai flop continui, sono ancora disposti?

Non è certo una piattaforma Rousseau, una valangata di like , quattro comizi urlati , la dichiarazione di onestà, un'autolimitazione dello stipendio per dare la patente di buon politico.

E poi quando la 'folgorazione politica sulla strada di Damasco' nasce da quattro voti strappati alla rete ed emerge non sempre, ma molto spesso, come alternativa ad anni di attesa di un posto di lavoro o da disoccupato, ecco questo è un altro aspetto che davvero fa riflettere.

IL FLOP DEI PENTASTELLATI. UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA



I grillini piano piano si sono fatti conoscere alla guida della macchina. Questa incapacità di integrazione, unita alla supponenza di essere sempre dalla parte della ragione e alla violenza nel respingere chi non la pensa nel tuo modo , ecco questi punti ne fanno davvero un pericolo per la democrazia e per il paese.

Certo che i guasti della maggior parte dei politici della passata generazione sono evidenti a tutti. Insieme però ai molti incapaci galleggianti nel corso degli anni ve ne sono stati invece alcuni saggi che almeno hanno evitato al paese di .deragliare.

Il resto poi lo ha fatto la maggioranza degli italiani con il lavoro e la creatività.



IL FLOP DEI PENTASTELLATI. MANCANZA DI ESPERIENZA



Quello che davvero necessita ai grillini è l'esperienza. Una qualità che si acquisisce solo con il tempo e soprattutto con la modestia affiancandosi ai più capaci, confrontandosi con il mondo della politica più esperta.

Ecco perché, soprattutto in una fase concitata della vita sociale, piena di disvontinuità, complessità, problemi grandi come una casa da affrontare, non ci si può permettere di mettere il paese nelle mani di giovani, solo perché sono giovani, puliti(a detta loro) e che si confrontano democraticamente, fino a che lo vuole il lider maximo, Beppe Grillo su una piattaforma dell'universo virtuale.