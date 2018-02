M5s, Grasso apre al governo con Di Maio

E' ancora caos nel Movimento 5 stelle dopo la vicenda dei mancati rimborsi e gli ultimi addii: dopo David Borrelli, tra i fondatori di Rousseau e ai vertici dei pentastellati in Europa, oggi lascia anche un'altra eurodeputata, Giulia Moi. Scoppia poi un secondo caso massoneria: secondo Il Foglio ci sarebbe un altro massone tra i candidati del M5s, dopo la vicenda di Catello Vitiello in Campania. Nome, cognome e data di nascita, stando a quanto risulta al quotidiano, "corrispondono con quelli registrati negli elenchi del Grande Oriente d'Italia: Piero Landi, 7 aprile 1972, candidato del partito cofondato da Grillo e Casaleggio nel collegio uninominale della Camera a Lucca e originario della Garfagnana, iscritto alla loggia Francesco Burlamacchi, 'in sonno' dallo scorso 5 febbraio". E comunque Landi e' stato a sua volta cacciato da M5s, per iniziativa dei vertici del Movimento. Intanto, Davide Casaleggio rinnova i soci della piattaforma: "Entrano come nuovi soci Pietro Dettori ed Enrica Sabatini che affiancheranno me e Massimo Bugani nel perseguimento degli scopi dell'Associazione", annuncia il figlio del cofondatore del Movimento. E torna a farsi sentire l'altro fondatore, Beppe Grillo, che pero' non ha certezze sulla vittoria dei 5 stelle: "Non so chi vince, perche' non ci sono piu' sensi morali. Abbiamo perso qualsiasi faro di moralita' in questo Paese", afferma, "e se non ci sono sensi morali tornano sempre gli stessi. E' piu' comodo. Arrivano da queste tombe mezze aperte, escono fuori e sono li', ce li ritroviamo li'. Insomma, "perche' non dovrebbero votare Berlusconi? Abbassa le tasse, toglie tutti gli inghippi sull'edilizia, l'Irpef, le tasse sull'automobile, sulla casa. Toglie un sacco di cose, per tutti. Perche' non dovrebbero votarlo?", chiosa. Ai 5 stelle, pero', potrebbe guardare Leu per dar vita a un governo insieme. Ad aprire a tale possibilita' e' lo stesso Pietro Grasso: "se ci dovessero essere le condizioni per cui le loro proposte corrispondono ai nostri valori e principi, perche' non potremmo sostenerle?". Nonostante il Movimento guidato da Luigi Di Maio sia "ondivago", ha spiegato Grasso, "non ci sono pregiudiziali, quelle le abbiamo solo nei confronti della destra". Per Laura Boldrini, tuttavia, al candidato premier pentastellato "hanno ritirato la patente dell'onesta'". Dichiarazione che alcuni leggono come una frenata sull'apertura fatta da Grasso.

Rimborsopoli a parte, il tema della sicurezza e dell'antifascismo continua a tenere banco in campagna elettorale. Il segretario del Pd Matteo Renzi, oggi a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), luogo di eccidio nazifascista che fece 560 vittime tra la popolazione nell'agosto 1944, per sottoscrivere la sua iscrizione all'anagrafe antifascista varata dal sindaco Maurizio Verona, ha detto: "Il Pd deve essere antifascista quanto tutte le altre forze, perche' altrimenti chi non e' antifascista non e' degno di far parte della comunita' democratica". A replicare e' Matteo Salvini, che liquida la questione ricorrendo alle parole di Pier Paolo Pasolini, tratte da una lettera scritta a Moravia: "'Mi chiedo se questo antifascismo rabbioso che viene sfogato nelle piazze oggi, a fascismo finito, non sia in fondo un'arma di distrazione che la classe dominante usa su studenti e lavoratori per vincolare il dissenso'". Per il leader della Lega sono "parole sante, saggezza da far girare. Dedicate a Renzi, Boldrini e compagni, che parlano solo di un passato che non ritorna perche' non hanno un'idea del futuro che verra'". Sul fronte centrodestra, dopo il nuovo contratto con gli italiani siglato da Silvio Berlusconi, permane l'incognita su chi sara' il candidato premier. "Mi sono impegnato a non fare il nome fino a quando non ne avro' autorizzazione diretta da lui", e' tornato a spiegare il Cavaliere. "Garantisco che avra' splendidi rapporti con il Partito Popolare Europeo e con le istituzioni europee". Parole che fanno pensare a Antonio Tajani che, interpellato in merito glissa: "Lo dovete chiedere a Berlusconi...". "Dopo il 4 marzo", ha aggiunto, "si apre una nuova fase ma io sono qui a fare il presidente del Parlamento europeo, non partecipo alla campagna elettorale".