M5s, Grillo chiude alle alleanze: "Come se un panda mangiasse carne cruda"

M5s: Grillo, alleanze? Come se panda mangia carne cruda

Il leader del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, chiude a possibili alleanze. Alla domanda se M5s stringera' alleanze dopo il voto, Grillo risponde: "E' come dire che un panda possa mangiare carne cruda. Noi mangiamo solo il cuore del bambu'".

M5S: Grillo, Di Maio e Casaleggio depositano il simbolo

Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio questa mattina, poco dopo le 8, sono entrati al Viminale per presentare il simbolo del Movimento 5 Stelle. In fila il senatore Vito Crimi era riuscito a conservare il quarto posto. Entrando tra una ressa di cronisti, Grillo ha detto che "il Movimento e' in una fase adulta" e si e' lamentato per le modalita' di accesso al Viminale: "Roba da Medio Evo". In fila Crimi ha confermato che il simbolo M5S non avra' alcuna variazione rispetto al passato e che il capo della forza politica e' Luigi Di Maio.