M5s, i senatori divisi sulla Diciotti: vecchi contro nuovi

Senatori M5S divisi. La maggior parte vuole dire no al rinvio a processo per sequestro di persona del ministro dell’In terno Matteo Salvini, chiesto dal Tribunale dei ministri di Catania per la gestione del caso della nave Diciotti.

Questi due orientamento opposti emergono dall’assemblea di martedì mattina dei senatori M5S, in cui si è parlato molto del caso Salvini-Diciotti.

La vecchia guardia, i senatori al secondo mandato (da Nicola Morra a Laura Bottici passando per Matteo Mantero) sono per sì al rinvio a giudizio. Diversi dei nuovi eletti stanno sull'altro fronte perchè ritengono che la vicenda legata a Salvini sia una cosa diversa rispetto alle vicende di casta in cui richieste dei giudici si infrangevano contro l’immunità dei parlamentari. In questo caso il processo a Salvini viene vissuto come un processo al governo da alcuni dei senatori M5S. “Quando si allarga lademocrazia è sempre positivo, però...”Però? “Se si chiede un processo per Salvini è come se lo si chiedesse per tutto il governo”, dice Gianluca Ferrara secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano. “Voteremo tutti allo stesso modo, ma il caso Salvini è differente da ogni altro su cui si è votato sull’immunità” spiega Ugo Grassi, docente di Diritto civile a Napoli.