M5S, il limite dei due mandati non è più un tabù

"Siamo tutti d'accordo che serve una riorganizzazione del Movimento. A breve faremo una riflessione sia a livello nazionale sia territoriale. E una riflessione sui consiglieri comunali. Dobbiamo essere più competitivi a livello comunale e locale”. Questo è quanto afferma Luigi Di Maio all’uscita dell’hotel Forum, storico punto d’incontro fra Beppe Grillo e i suoi, dopo circa 4 ore di colloquio con il garante del Movimento 5 stelle.

Quello che si legge fra le righe è l’accantonamento del tabù del limite dei due mandati. Infatti una delle regole interne e fondanti del Movimento 5 stelle non permette in nessun livello di elezione, di potersi candidare per più di due mandati. Probabile la modifica di tale vincolo inizialmente a livello amministrativo. Su questa clamorose novità è certo che ci sia stato l’input da parte di Davide Casaleggio.