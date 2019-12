M5s, il regalo di Natale agli elettori: arriva l'app per smartphone Rousseau X

Quale regalo migliore di qualcosa - una app per smartphone, in questo caso - che "rivoluzionerà il mondo"? E allora ecco che l'Associazione Rousseau "ha un regalo per te!", 'strilla' il Blog delle Stelle annunciando che "è arrivata finalmente 'Rousseau X', la app per accedere alla piattaforma direttamente dal tuo smartphone. La partecipazione alla vita politica del tuo Paese è... a portata di mano!".

Nel dettaglio, da oggi fino al 15 gennaio 2020 "1000 iscritti avranno la possibilità di prenotarsi per scaricarla e utilizzarla in anteprima. Cosa aspetti? Scegli - prosegue l'annuncio - tra la versione Android e iOS e prenotati subito". Una breve clip video, con musichetta natalizia in sottofondo, sottolinea che la app si chiama "X come Xmas - ovvero l'acronimo inglese che sta per 'Natale' - X come la X per votare, X come i dieci anni del Movimento".