M5s, in tilt il sito delle parlamentarie: prorogata scadenza delle candidature

Proroga fino alle ore 17 per le autocandidature alle parlamentarie M5s. Lo annuncia il blog di Beppe Grillo che allunga di 5 ore la possibilita' di candidarsi sulla rete per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

"Le autocandidature per le parlamentarie sono un successo - si legge nel blog di Beppe Grillo - Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia del Movimento 5 Stelle, unica forza politica che si apre alle persone di buona volonta' e le fa votare dai suoi iscritti e non dai capi di partito. In quest'ultima ora c'e' stato un picco di accessi che ha causato rallentamenti al sito. Per questo motivo - spiega il Blog - il termine delle 12 per presentare la propria autocandidatura e' prorogato fino alle 17 di oggi per poter garantire la piu' ampia partecipazione. Grazie a tutti coloro che stanno partecipando. Liberta' e' partecipazione!".