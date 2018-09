M5S: "Innovazione, investimenti sul 5G. Italia polo d'eccellenza mondiale"

“Quella degli investimenti sul 5G è davvero un’ottima notizia: grazie alle risorse raccolte sarà possibile sviluppare un’infrastruttura di rete che si rivelerà fondamentale negli anni a venire per rispondere alle nuove sfide tecnologiche a livello mondiale. La digitalizzazione del Paese passa dalla necessità di rendere più performanti le linee di comunicazione. Ecco perché il Governo del cambiamento intende investire in maniera importante in innovazione tecnologica nei prossimi mesi”. Così Luca Carabetta, Vice Presidente della Commissione Attività produttive alla Camera dei deputati, commentando le dichiarazioni rilasciate dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio durante il Hawuei 5G summit a Montecitorio.

“Siamo impegnati nel sostenere quella che si definisce la quarta rivoluzione industriale, attraverso tecnologie strategiche come il 5G appunto, ma anche la blockchain, l’Intelligenza artificiale e l’internet delle cose. Proprio per questo nella prossima legge di bilancio ci sarà un fondo per lo sviluppo di queste tecnologie, oltre a risorse fresche per gli investimenti. Con questa manovra sblocchiamo una serie d'interventi che erano fermi da anni e ricostruiamo una vera politica industriale per il Paese”, prosegue.

“Nei prossimi mesi ci sarà un drastico cambio di rotta: daremo ossigeno a famiglie e imprese in difficoltà, rilanceremo gli investimenti e verranno create grandi opportunità per i nostri giovani. Dobbiamo tornare ad essere competitivi e attrattivi a livello globale: vogliamo riportare nel nostro Paese i cervelli in fuga. L'Italia tornerà ad essere un polo d'eccellenza mondiale per l'innovazione”, conclude il deputato M5S.