M5S, ipotesi Fico mai stata sul tavolo. E anche Grillo rilancia su Conte

"L'ipotesi Fico premier non è mai stata sul tavolo", spiegano ad Affaritaliani.it i vertici del Movimento 5 Stelle. Fonti che confermano dunque quanto trapela in questi minuti da Montecitorio e cioè che "Roberto Fico ricopre l'incarico di presidente della Camera dei deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo". Anche Beppe Grillo, come aveva già fatto due giorni fa, rilancia il premier in un nuovo post sul suo blog: "Saluto con grande piacere il Professor Giuseppe Conte - si legge nel post- lo abbiamo visto attraversare una foresta di dubbi e preoccupazioni maldestre, faziose e manierate, che ha saputo superare grazie a dei requisiti fondamentali per la carica che e' destinato a ricoprire: la tenuta psicologica e l'eleganza nei modi...'. Così scrivevo a proposito del nostro Presidente del Consiglio, a maggio del 2018 e questo è il mio pensiero a distanza di un anno".

Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico



Cade così nel vuoto l'offerta di Nicola Zingaretti di puntare sul presidente della Camera per sbloccare la trattativa tra M5S e Partito Democratico.

Si torna dunque al punto di partenza. Le fonti vicine al capo politico 5 Stelle ribadiscono che "il Pd deve togliere il veto su Conte".

Intanto, sempre dal fronte pentastellato, fanno notare come la porta per la Lega sia ancora aperta.



Resta sul tavolo dunque l'offerta di Matteo Salvini di Di Maio premier per rilanciare il governo giallo-blu. Altrimenti l'unica strada, considerando che il Presidente Sergio Mattarella ha imposto tempi strettissimi, restano le elezioni politiche anticipate, probabilmente a fine ottobre.