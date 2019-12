M5S, j'accuse di Giarrusso: "Fioramonti? Non lo facevano lavorare"

"Aver regalato l'Università al Pd è un problema enorme. Continuiamo con le cazzate di Di Maio. E' un danno enorme per il Movimento 5 Stelle". Con queste parole il senatore pentastellato Mario Michele Giarrusso commenta con Affaritaliani.it il caso dell'ex ministro Lorenzo Fioramonti, ormai uscito dal gruppo del M5S.



"Quanto accaduto con Fioramonti è del tutto incomprensibile, a meno che la situazione nel governo non sia completamente degenerata e noi non lo sappiamo ancora. Da come appare, ha gettato la spugna perché non lo facevano lavorare", spiega Giarrusso. "Stiamo parlando di un ministro, è grave quanto accaduto. Se continua questa leadership del Movimento dovremo fare qualcosa per fermare questa emorragia".



Alla domanda se abbia mai pensato di lasciare i 5 Stelle, Giarrusso risponde: "No, ho pensato invece di cacciare via qualcuno alla vecchia maniera. Io sono legato al vecchio modo di fare dei 5 Stelle, quando si cacciava via subito chi non andava bene. Invece qua c'è qualcuno seduto sulle macerie che comanda incontrastato. Una cosa è certa, se si va avanti così si finisce male", conclude il senatore pentastellato.



Il direttivo M5S contro Fioramonti: "Chi lascia si dimetta da parlamentare" - "Lorenzo Fioramonti ha goduto della fiducia e della stima di tutto il Movimento 5 stelle: il fatto che abbia ricoperto il ruolo di viceministro, prima, e di ministro, poi, lo dimostra. E da ministro aveva tutta la possibilita' di dare il suo contributo al governo e al Paese. Eravamo comunque pronti a collaborare con lui, in quanto membro del gruppo parlamentare, per far tesoro della sua esperienza, per dar voce al suo punto di vista". Cosi' il direttivo del Movimento 5 Stelle Camera.



"Invece - proseguono i componenti del direttivo pentastellato, a Montecitorio - ha scelto una strada gia' intrapresa da diverse persone in questi anni: lasciare il Movimento ma mantenere il posto da parlamentare. Nessuno si offende se, per motivi piu' o meno legittimi, qualcuno non si ritrova piu' nell'azione del Movimento. Basta che poi, nel rispetto dei cittadini che ci hanno votato, si rassegnino le dimissioni da parlamentare. Le deputate e i deputati del Movimento sono ancor piu' determinati di prima nel lavorare con forza, sacrificio e pazienza per il bene comune, non per se' stessi", concludono.