M5S, l’ideologia grillina ci porterà al fallimento

L’ideologia grillina, quella che esalta la decrescita felice, che ha come esempio il Dibba, ragazzo senza arte né parte, perennemente in ferie, porterà quello che resta di questa nazione al fallimento. E’ il peggior esempio che si possa dare ai giovani. L’esempio di un fancazzista, nullafacente, che si diverte tutto il giorno e pretende pure di essere un riferimento politico. E’ un insulto a chi lavora, a chi si è dato e si dà fare tutti i giorni.

Altra idea nefasta è quella del reddito di cittadinanza; passa l’idea che una persona per il solo diritto di essere nato su un suolo e che non voglia darsi da fare possa essere mantenuto dallo Stato a spese del contribuente. Per ultimo, ma la lista sarebbe lunga, passa l’idea che lo sviluppo delle infrastrutture sia dannosa al suolo, lo deturpi a tal punto da rinunciare ad una delle condizioni necessarie per rendere una nazione competitiva.

E’ nata inoltre in questi giorni l’ennesima diatriba sugli inceneritori. Per la mentalità grillina gli inceneritori inquinano e provocano malattie. E’ falso e lo posso dire da chi lavora in questo settore. Gli inceneritori non solo non inquinano perché sono sottoposti a restrizioni legislative strettissime e tenuti costantemente sotto controllo ma producono energia elettrica utile per lo sviluppo e l’autoproduzione industriale. E’ assurdo che l’Italia debba sostenere costi altissimi per smaltire all’estero (Austria e Germania in primis) rifiuti che producono energia elettrica che poi ci viene rivenduta! Rischiamo di pagare la bolletta ai tedeschi e nonostante questo avere le strade piene di monnezza. Si tenga inoltre presente che i cosiddetti Paesi in via di sviluppo, Cina in primis, non sono più disposti ad accollarsi a prezzi vantaggiosi lo smaltimento dei rifiuti dei paesi occidentali che dovranno nel breve periodo trovare soluzioni alternative.

Odiare e ostacolare il progresso è un suicidio anche per le future generazioni che non troveranno più lavoro in Italia. I ragazzi che escono dagli istituti tecnici sono solo un decimo di quelli che la Germania sforna ogni anno e nonostante questo non riescono spesso a trovare lavoro. I migliori laureati formati a spese delle famiglie e del contribuente, per crearsi sbocchi professionali devono emigrare impoverendo ulteriormente le competenze che servono ad una nazione per progredire. La mentalità grillina è tipica dell’ideologia maoista dove la gente dovrebbe tornare a zappare l’orto piena di figli e andare a letto al tramonto del sole.

I supermercati e le attività della grande distribuzione dovrebbero restare chiuse la domenica quando il 70% degli incassi avviene proprio nel week end. Cosa deve fare la gente la domenica, guardare il cielo o oziare? Tutte le amministrazioni gestite da questi personaggi senza esperienza lavorativa sono precipitate nel caos e nella mala gestione. Roma e Torino sono solo la punta di un iceberg.

Ed a proposito di Torino c’è da dire quanto strana sia la mentalità dei cittadini di quella che una volta era un importante polo industriale con Milano e Genova. Prima hanno votato una sindaca come l’Appendino strenua oppositrice alla TAV e del progresso e adesso vorrebbero togliersela dai piedi. Memento per gli altri comuni d’Italia. Passato l’odio per Berlusconi, ormai fuori dai giochi, non è rimasto altro ai grillini che dire continuamente no a tutto. Sarebbe giusto invece dire di no a loro e toglierseli dai piedi prima che sia troppo tardi. Salvini ne tenga conto perchè la cravatta internazionale si sta stringendo velocemente e rischia di strangolare anche lui. E poi basta con questo contratto di governo.

Un governo serio che deve nella sua vita legislativa affrontare tante variabili e varianti non può tutte le volte che si apre un nuovo fronte in modo infantile e dilettantesco rifugiarsi dietro un contratto! Neanche i bambini ragionano così; per governare bisogna innanzitutto avere studiato, aver avuto esperienze internazionali (non solo sulle spiagge o a staccare i biglietti e vendere bibite), sapere le lingue, avere agganci e lungimiranza politica, tutte cose che a questi ragazzotti mancano. Chi ha fatto l’Italia sono stati i politici del dopoguerra, gli industriali e manager del calibro di Olivetti e Mattei. Se questo governo continuerà di questo passo saremo raddrizzati dai mercati che non stanno aspettando altro che farci la festa.