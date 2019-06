M5S, dubbio di Di Maio: Fico vuol far cadere il governo per trattare col Pd?

Luigi Di Maio è "molto arrabbiato" per l’attacco di Roberto Fico a Salvini ieri sulla festa del 2 giugno. Una giornata di schermaglie tra M5S e Lega sul tema dell'inclusione. Fico ha dedicato la giornata anche "a rom e migranti", mentre il leader leghista ha replicato: "Mi fa girare le scatole, è la festa degli italiani". "Inaccettabile strumentalizzare la festa del 2 giugno in un momento così delicato — si è sfogato poi Di Maio —. Io non avrei mai detto quella frase". Il sospetto del leader grillino è che Fico, "in cerca di visibilità", abbia di proposito provocato Salvini "per sfasciare tutto", terremotare il Movimento Cinque Stelle e buttare giù il governo. Magari, come scrive il Corriere della Sera, col segreto intento di trattare con il Pd. Di Maio teme un assalto alla sua leadership e anche di questo, nel pomeriggio, ha parlato al telefono con Fico, alla ricerca di un difficile chiarimento. Intanto, la mossa di Fico ha mandato in tilt anche le chat dei parlamentari M5S: molti avrebbero attaccato il presidente della Camera, come scrive La Stampa. Anche sulla pagina Facebook e sul blog delle Stelle le reazioni sono dure: "Ecco perché abbiamo perso milioni di voti, Fico invece di parlare difenda Di Maio". "Starebbe bene nel Pd". "Così fai arrivare la Lega al 50%, qual è il tuo obiettivo?". Per più di un deputato vicino a Di Maio l'obiettivo di Fico sarebbe proprio quello di "aprire al Pd".