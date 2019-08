M5s "monolite" con Di Maio. Ma Morra apre al Pd: "Conte? Cerchiamo altri nomi"

M5S: capigruppo, "siamo monolite, gruppo compatto intorno a Di Maio"

"Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese. Il MoVimento 5 Stelle si affidera' alla volonta' del presidente Sergio Mattarella che segnera' la strada da seguire dopo che Matteo Salvini ha aperto un'assurda crisi di governo in pieno agosto. Il MoVimento e' unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio. Siamo un monolite. E adesso siamo concentrati sulle consultazioni". Cosi' in una nota Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato.

Morra: "Conte asso nella manica, possiamo trovarne altri 100"

Ma nel frattempo c'è chi apre decisamente al Pd. "Con la scelta di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio il Movimento ha tirato fuori un asso nella manica un anno fa e allo stesso modo ne puo' tirare fuori altri cento". Cosi' il senatore e presidente M5s della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, intervistato da La Stampa risponde a una domanda su un possibile governo Conte-bis mentre sull'apertura di un dialogo con il Pd dopo la fine dell'esperienza governativa con il Carroccio dice: "La lega era ed e' un partito di sistema, tanto e' vero che il giorno dopo aver staccato la spina, Matteo Salvini ha fatto visita a Silvio Berlusconi. Anche il Pd, pero', e' stato finora una forza politica di sistema". Sul ruolo futuro di Luigi Di Maio all'interno del Movimento, poi, aggiunge: "Questi sono problemi del Movimento. Luigi e' una risorsa e finora ha goduto della fiducia della maggioranza degli attivisti. Quello che sara', lo si vedra' dopo l'intervento di Mattarella".

M5S: G. GRILLO, 'DI MAIO CAPO POLITICO, MI ALLINEO A SUA LINEA CON LEALTA''

"Luigi Di Maio è il nostro capo politico, sta a lui esprimere la nostra linea alla quale mi allineo con lealtà. Gli rinnovo la mia stima per l'immenso impegno profuso, anche nei momenti più difficili, come questo. Al presidente Mattarella e al nostro Parlamento democraticamente eletto mi affido per i futuri passi fiduciosa del loro amore per l'Italia". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un post che tira le somme della sua esperienza da ministro nel Governo Conte.