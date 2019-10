M5S, Movimento o tradimento?

Se il cameriere, cioè il governo italiano, non si sbriga a tassare i cittadini allora puntuale arriva la letterina del padrone, dell'Unione Monetaria Europea che tradotta significa più o meno "non ci interessano le vostre faide tra colonizzati obbedite poi vi sistemerete nel microscopico spazio di ipocrisia che resta".

Forse sono parole pesanti, ancorché vere, ma credo vi ricordino qualcosa, tipo l'impostazione che un certo MoVimento aveva quando si trattava di UEM, di stagnazione, di politiche degli zero virgola (briciolesimo) e di intrallazzi di palazzo.

Certo, la critica che gli muovevo all'epoca era "meno toni strumentalizzabili dai media, più tecnica e decisione nei fatti" mentre adesso mi indigno per come i giornalisti della carta stampata non denuncino un'evidenza: quel MoVimento è passato dal rifiuto della maggioranza dei cittadini italiani verso certi parametri UEM (inventati peraltro), al rispetto religioso di essi e perfino all'aggressione di chi non professi altrettanto!!!

Avete presente quando un truffatore, di quelli che si presentano ai cancelli delle persone anziane fingendosi dell'Enel, viene sgamato e se ne va ostentando proteste ma trasmettendo imbarazzo e cialtroneria (cioè quel mix tra l'essere disperati e mentecatti)?

Quel MoVimento prima ha sparato contro tutto e tutti e poi frettolosamente (sta in questo l'essere penoso perché si è "smascherato" e chi si smaschera così è un servitore di qualcuno!), nel giro di pochi mesi, ha mostrato di essere una tremolante risorsa dei tecnocrati europei manipolatori di spread. Tremolante perché la forza dello sdegno di decine di milioni di italiani fa paura ai partiti figuriamoci a una massa di aspiranti disoccupati piccoli piccoli che avevano promesso tutto il contrario di ciò che hanno realizzato (No Euro, No Tav, No Vaccini, No Muos, No Tap, Ilva, uno vale uno, streaming, mai alleanze, zero favoritismi sul territorio, zero cerchi magici sul territorio, zero gerarchia, acquedotti sicuri in tutta Italia, un Reddito di Cittadinanza ben diverso ecc).

Qualcuno ha creduto che con un bell'eccesso di marketing politico (PNL) i cittadini non si sarebbero accorti di questa svolta imbarazzante ed invece è arrivato loro un senso di nausea nei confronti del capo politico non odiato ma, ancor peggio, sopportato perché compatito!

Invito chi ascolta le dirette parlamentari a notare quanto gli esponenti di questo MoVimento ripetano a mantra il termine "Europa" anche quando i peggiori esempi provengono da lì (tipo per quanto riguarda le emissioni di CO2 tema peraltro strumentalizzato dai potenti per far passare in secondo piano la questione occupazionale, salariale e migratoria).

Anche la famosa flessibilità che la UE avrebbe concesso alla colonia Italia, per essersi liberata di Salvini, oltre ad essere antidemocratica è risultata essere una fake news visto che se il livello di deficit/Pil si aggirerà di nuovo intorno al 2% si tratta della fase più austera mai affrontata dal nostro paese in proporzione al ciclo internazionale (compreso il Governo gialloverde).

Ricordo che chi scrive è stato tra i primi ad avvisare i festosi aderenti al MoVimento che l'interruttore del Governo col PD sarebbe stato in mano a Matteo Renzi e ricevette insulti...quindi non mi stupirò se verrò accusato da tali parenti stretti dei terrapiattisti di essere un servo dei poteri forti visto che indico nell'allontanamento (o nelle sue scuse) del fondatore più sfanculato al mondo l'unica speranza per un rilancio di questo MoVimento dalla situazione di decotto attuale.

Ps: da tutto questo si salva l'attuale Presidente del Consiglio che prima è stato contattato per un posto da Ministro dell'Istruzione, poi per fare da punto di equilibrio con Salvini, infine per fare la stessa cosa col PD; qualora prendesse la sua strada autonomamente nessuno potrebbe biasimarlo, gli incoerenti tutto sommato sono altri.