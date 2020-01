M5S, "Nessuno sarà in grado di sostituirti". Sui social l'affetto per Di Maio

Ondata di messaggi d'affetto e di ringraziamento sui social da parte di migliaia di attivisti e simpatizzanti del MoVimento 5 Stelle che chiedono a Luigi Di Maio di non mollare. Il popolo pentastellato si stringe intorno al suo leader: tanti i messaggi di riconoscenza per il lavoro svolto in questi anni, per le battaglie vinte, per i tanti provvedimenti approvati. Alcuni utenti non si capacitano della decisione di lasciare il ruolo di capo politico del MoVimento e chiedono a Di Maio di ripensarci. Altri hanno lasciato semplicemente un messaggio di ringraziamento per l’umanità ed il coraggio mostrati da Di Maio in questi anni.

“Mi auguro che non ci darai un colpo al cuore presentando le tue dimissioni da capo politico...in questo momento così difficile nessuno sarà in grado di sostituirti” – le parole di Chiara S. che riprendono il mood generale di vicinanza e stima nei confronti di Di Maio. Sono migliaia i commenti al messaggio postato da Di Maio sulla sua pagina facebook in cui annuncia una diretta fb in cui verosimilmente spiegherà le ragioni della sua scelta.

"Sei un grande italiano. A 33 anni nessuno ha fatto quello che hai fatto tu. Grazie" - scrive Lollo P.

"Vai avanti Luigi, confidiamo in te, abbiamo bisogno di te" - commenta Giovanni B.

“Mi auguro che tu non voglia informarci delle tue dimissioni. Spero che sia una voce infondata. Ormai rappresenti per tanti di noi onesti un baluardo. Scusami per il tu, ma a me guardando il tuo viso schietto e sincero, mi viene di dire Figlio” - da Raffaella C.

“Luigi sei importante ed efficiente, noi siamo con te...non devi cedere a tutti gli attacchi che ti fanno...loro non possono nè debbono vincere...resta al tuo posto noi e siamo tanti ti apprezziamo molto” – posta Andina O.

E ancora: “Vai Luigi, non mollare mai! Qualunque scelta tu faccia noi ti staremo accanto” - Cristiano G.

“Sei l’orgoglio degli italiani che credono ancora in un Italia migliore. Comunque vada grazie di tutto!” – Rosario C.

“Luigi io ho piena fiducia in te. in tutti questi anni la mia stima, affetto e fiducia non ha mai traballato” – Lidia P.

C’è attesa per il discorso di Di Maio che parlerà oggi alle 17 in occasione della presentazione dei Facilitatori regionali al Tempio di Adriano. Una cosa è certa: il popolo dei 5 stelle si schiera con il suo capo politico.