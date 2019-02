M5S, niente processo a Salvini. Di Maio: il voto online è nel nostro dna

30.948 iscritti al MoVimento 5 Stelle, pari al 59,05% dei votanti, si sono espressi per negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti. 21.469 (40,95%) hanno votato per il si' all'autorizzazione. Questo l'esito della votazione sulla piattaforma Rousseau. Hanno votato 52.417 iscritti. "La maggioranza ha deciso che il fatto e' avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere", si legge sul Blog delle Stelle. "La votazione odierna entra nella storia di Rousseau per essere stata quella con il maggior numero di votanti di sempre in una singola giornata. Un record. E cio' conferma l'importanza dei principi di democrazia diretta all'interno del MoVimento 5 Stelle - prosegue il post -. Fino a oggi il primo gradino del podio era occupato dal voto sulle Quirinarie del gennaio 2015, quando votarono 51.677 iscritti".



Diciotti: Salvini, ringrazio M5s per la fiducia - "Li ringrazio per la fiducia, poi non sono qua ha stappare spumante, ne' mi sarei depresso se fosse stato il contrario. Ero tranquillo prima e saro' tranquillo domani": cosi' il vicepremier Matteo Salvini, da Sassari, ha commentato a caldo il voto sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotto.



Diciotti, Di Maio: bene Rousseau. Voto online in Dna M5s - "Grazie a tutti i 52.417 iscritti che oggi hanno partecipato alla votazione online su Rousseau. Far votare i cittadini fa parte del nostro DNA, lo abbiamo sempre fatto come accaduto per il contratto di Governo, per la scelta dei nostri parlamentari o per i programmi. L'altissimo numero di votanti dimostra anche questa volta che Rousseau funziona e si conferma il nostro strumento di partecipazione diretta". Cosi' Luigi Di Maio commenta su Facebook il risultato sulla vicenda Diciotti e su Matteo Salvini dopo il voto online. "Con questo risultato - aggiunge - i nostri iscritti hanno valutato che c'era un interesse pubblico nella vicenda Diciotti e che era necessario ricordare all'Europa che c'e' un principio di solidarieta' da rispettare. Sono orgoglioso di far parte dell'unica forza politica che interpella i propri iscritti, chiamandoli ad esprimersi. Presto ci saranno votazioni anche sulla nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle".



DICIOTTI. FANTINATI (M5S): PER ISCRITTI DA SALVINI ATTI A NOME GOVERNO - "Vince il si', perche' gli iscritti hanno ritenuto che gli atti di Salvini fossero politici e assunti a nome del governo. È quello che credo anche io, in linea con quanto dichiarato da Conte e Di Maio e con il parere espresso dalla giunta per le autorizzazioni. Per me, quando si fanno partecipare gli iscritti, anche su questioni cosi' complesse e tecniche, e' sempre una vittoria. Rousseau e' una palestra di democrazia. Abbiamo visto gente studiare le carte e formarsi una idea in autonomia. Hanno votato 52.417 iscritti, il record per la nostra piattaforma. In quale altra associazione politica succede questo? Questa e' la nostra forza: democrazia e partecipazione". Lo dice il sottosegretario Mattia Fantinati (M5s).



DICIOTTI. BERNINI (FI): TRIBUNALE DEL POPOLO SALVATO POLTRONA DI MAIO - "Era gia' tutto previsto: il tribunale del blog ha obbedito agli avvocati del popolo salvando in un colpo solo l'immunita' di Salvini e la poltrona di Di Maio. E' cosi' finita una farsa che ha mandato in tilt piattaforma Rousseau e Movimento Cinque stelle e decretato l'addio per sempre ai sacri princi'pi grillini, calpestati in nome del potere. In barba ai parlamentari 5stelle che hanno passato queste settimane a "studiare le carte". Lavoro inutile, cari colleghi, come sempre non sarete voi a decidere. Il no al processo per il ministro dell'Interno e' la decisione giusta presa nel modo piu' sbagliato: questo accade quando la democrazia finisce in mano agli apprendisti stregoni. Forza Italia domani votera' contro l'autorizzazione a procedere, in coerenza con le sue convinzioni garantiste: nella vicenda Diciotti il ministro Salvini ha agito per tutelare l'interesse dello Stato perche' la gestione dei flussi migratori spetta alla politica e non ai magistrati". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.



Diciotti, Pizzarotti: Base è cambiata, sono fan. Traditi valori - Il no del M5S all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini? "La base è cambiata insieme a come sono cambiati i valori, le priorita e anche il modo di porsi di tutta la squadra di Governo di Di Maio. Ormai in tanti casi la base, gli elettori sono diventati dei fan, penso a come hanno difeso a spada tratta la nomina di Lino Banfi all'Unesco: dà l'idea di come ormai evidentemente conta più quello che dicono rispetto agli ideali del passato". Lo dice a LaPresse Federico Pizzarotti commentando il voto su Rousseau in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.



DICIOTTI. APPENDINO: ISCRITTI SI SONO ESPRESSI, ESITO VA RISPETTATO - "Gli iscritti a Rousseau si sono espressi su un quesito molto delicato. L'esito e' noto ed ora, come in ogni organizzazione che si da' delle regole per decidere, quest'esito va rispettato. La mia fiducia nel Governo rimane massima. Ora di nuovo tutti al lavoro per la nostra comunita'". Lo scrive su twitter la sindaca di Torino Chiara Appendino.