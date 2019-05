M5S: noi e il Colle vogliamo stabilità. E anche Salvini è in sintonia con no

"Conte va avanti perché c'è un contratto di governo da onorare e lo stesso Salvini ha ribadito la sua lealtà". Lo afferma ad Affaritaliani.it Mattia Fantinati, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle e sottosegretario alla Pubblica Amministrazione. "Non ci interessano i giochi politici da vecchia Casta, quelli che pensano solo a poltrone e rimpasti vari. Anche Salvini, almeno fino a oggi, si è dimostrato in sintonia con noi".



Quanto all'ipotetico asse Conte-Di Maio-Mattarella contro le elezioni anticipate a settembre, Fantinati afferma: "Io credo che, semplicemente, tutti noi, maggioranza e il Presidente della Repubblica, vogliamo stabilità per governare bene e fare le riforme che ci chiedono agli italiani. La stagione del poltronificio perenne ad ogni tornata elettorale è, per fortuna, finita. Questo non significa che non ci siano questioni da affrontare fra noi e la Lega. Ma nulla che possa essere assimilabile a una spartizione elettoralistica".



"La notizia è che, ad un anno del 4 marzo, il consenso complessivo del governo si è rafforzato. In un periodo in cui i consensi delle maggioranze di governo durano pochi mesi, i cittadini ci votano. Certo, c’è stato un travaso fra noi e il Carroccio. È come se gli elettori ci avessero detto: state lavorando bene, vi confermiamo la maggioranza, ma preferiamo la Lega a voi. Questo è avvenuto perché la Lega ha conquistato il voto del ceto medio, soprattutto al Nord. Mentre è passata l’idea che noi fossimo “il movimento del No” e della decrescita felice. Questo è falso: ma sta a noi comunicare bene che siamo, invece, il movimento dei tanti sì, all’economia circolare e allo sviluppo sostenibile. Da uomo del Nord e da imprenditore - conclude il sottosegretario alla P.A. -, questa dinamica per me è chiara”.