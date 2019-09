TOP M5S, Paragone: Leadership di Di Maio? A rischio è il Movimento stesso

"Leadership di Di Maio? Rischia di essere a rischio il Movimento stesso, nel momento in cui si dà a una trasformazione magmatica senza spiegazioni". Così il senatore M5S Gianluigi Paragone a Radio Capital. "Se non dai un'idea di società l'elettore se ne va", aggiunge. "Lasciare M5S? No, se vogliono mi buttano fuori, non vedo perchè io debba uscire", conclude Paragone.