M5S, party "blindato" per festeggiare primi 6 mesi governo

Una grande festa per festeggiare a Roma i primi sei mesi governo: l'hanno celebrata a Roma i parlamentari M5S in una discoteca nei pressi del Foro Italico. Balli e musica anni '90 per una festa che doveva restare chiusa alla stampa e per la quale la comunicazione del Movimento aveva vietato di dare pubblicita' sui social invitando tutti ad evitare di postare foto per rispetto ai morti dell'attentato di Strasburgo e vista la delicata fase internazionale con la trattativa a Bruxelles sulla manovra italiana.

Proprio per questa seconda ragion, ai festeggiamenti, almeno fino a tarda sera, non hanno preso parte il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro Riccardo Fraccaro impegnati fino a poco dopo la mezzanotte in un vertice con il premier Conte e il vicepremier Matteo Salvini.