M5s-Pd, that's amore ? Dalla lite Di Battista-Speranza al nuovo governo

Il nuovo governo giallo-rosso è ormai esecutivo e sembra ormai pace fatta tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Una compagine quella di governo che ha trovato nella figura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte un punto d'incontro che sancisce, forse, una tregua delle ostilità tra le due componenti.

Ma le cose tra i due partiti non sono sempre state rosa e fiori e nei giorni che hanno visto la nascita del governo Conte bis numerose sono state le polemiche legate all'incompatibilità dei due partiti. A primeggiare ancora una volta in rete a sostegno di quella che è l'idea che un governo giallo-rosso sia lontano da ogni logica è stato ripubblicato e rilanciato il video della lite tra il pentastellato Alessandro Di Battista e il neo ministro della Salute Roberto Speranza. Uno scontro verbale con scambio di accuse, parole pesanti e poi una vera e propria lite avvenuta in sala stampa alla Camera nel 2014 tra l'allora presidente dei deputati del Pd, Speranza, e il grillino Di Battista. Il tutto davanti a giornalisti, telecamere e fotografi.