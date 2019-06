M5S, pranzo Di Maio-Grillo. "Torneremo più forti di prima"

M5S: PRANZO GRILLO-DI MAIO, 'TORNEREMO PIU' FORTI DI PRIMA'

Luigi Di Maio ha incontrato Beppe Grillo a Bibbona. Fonti del M5S fanno sapere che hanno pranzato insieme e discusso della riorganizzazione del Movimento. ''Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5S - aggiungono le fonti del movimento, riferendo il pensiero di Di Maio - tornerà più forte di prima, è l'unica speranza in questo Paese''.

LAVORO: DI MAIO, 'BENE STIME CGIA, PROSSIMO OBIETTIVO TAGLIO TASSE'

Le stime dell'Ufficio studi della Cgia su un milione di posti di lavoro in luglio "danno in parte un buon riscontro in vista della stagione estiva". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio. "Grazie ai piccoli e medi imprenditori che portano avanti l'Italia. Siamo al loro fianco ogni giorno e il prossimo obiettivo sarà tagliare le tasse sul lavoro affinché possano continuare ad assumere di più", aggiunge il vice premier e ministro del Lavoro.