M5S, prescrizione: "Italia Viva è isolata. Nessuno sarà imputato a vita"

L'intervista di Gianluca Perilli, capogruppo M5S al Senato, a La Verità

Senatore Perilli, il governo sta rischiando di cadere?

"No, il governo non rischia"

Non è preoccupato per quello che sta succedendo sulla prescrizione?"Nella nuova proposta su cui la maggioranza ha trovato l'accordo c'è un fatto nuovo che risolve molti dubbi sollevati sulla riforma"

Dice? Italia Viva non ha sottoscritto questo patto

"Ma gli altri tre alleati sì. Siamo stati molto pragmatici e riformisti"

Le piace la soluzione che avete trovato?

"E' stata data una formulazione nuova che mantiene lo spirito della riforma, ma rappresenta una soluzione ottimale ai temi sollevati nel dibattito di questi giorni. Sono molto soddisfatto"

Lei sarà soddisfatto ma Italia Viva è ancora in fibrillazione

"Sono due problemi diversi. Il primo è di merito: grazie a questo accordo e a tutte le possibilità che prevede, non c'è più per un cittadino il rischio di essere imputato a vita".

E poi?

"Però si evitano i colpi di spugna. Questo mi rallegra"

E il secondo problema?

"Chi ha detto no al vecchio testo non può continuare adire no all'infinito"