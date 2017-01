M5S, quel segreto che Floris non ha colto per battere la Raggi

di Pietro Mancini

Martedì sera, nello studio de "la 7", Virginia Raggi sembrava....la "Magica" (cioè la Roma: non so se la giovane Sindaca M5S, che tifa Lazio, lo accetterà come un complimento...), che stava travolgendo...il Crotone, cioè il conduttore, Floris: Tre a Zero.

E a casa con il pallone in regalo per il figlio. Governasse, la prima cittadina, Roma con la stessa grinta, con quale ha rintuzzato le domande del conduttore "de sinistra", Floris..... Ho letto, ieri, e condivido gli elogi di Freccero, ma aggiungo che Raggi è stata favorita dagli errori del suo "antagonista". 25 ascoltatori, cortesi, ricordano le mie interviste ai politici, al "Gr3" del mattino: domande asciutte, sui fatti, brevi, mai comizi e spazio, senza interruzioni, fastidiose, alle risposte dei leader.

Bene i conduttori incalzanti! Ma ripetere 4 volte la domanda su Marra, dopo che Raggi aveva ammesso l'errore nell'imbarcarlo, ha contribuito a far vincere Virginia! Insomma, lasciamo lavorare la Sindaca e attendiamola a confronti, in TV, più impegnativi. Ai politici, come ai top-club del pallone, in primis la capolista Juventus, dovrebbe, sempre, dare maggiore soddisfazione battere gli avversari, che non....si scansino (Gigi Buffon dixit) ma che li impegnino, in confronti leali, combattuti e avvincenti per gli spettatori e gli elettori. O no?