M5S, Regionarie Sicilia. Ecco i 62 candidati. I nomi

Un parto difficile per eliminare possibili 'impresentabili' o anomalie. Dopo quasi 24 ore dalla chiusura, ieri sera alle 19, della votazione online sulla piattaforma Rousseau per scegliere i candidati alle prossime elezioni siciliane del 5 novembre, ecco i 62 piu' votati. Beppe Grillo richiama il risultato su Twitter e pubblica i nomi sul suo blog. Dalle ore 10 di ieri e' stato possibile dare la propria preferenza a tutti gli iscritti certificati con a disposizione due voti da assegnare ai candidati della provincia di residenza. Al loro vaglio i 657 aspiranti deputati con l'obiettivo di procedere alla prima selezione chiusa oggi con i nomi dei candidati per l'Assemblea regionale. Chi e' passato al 'primo turno', potra' decidere se fermarsi e correre solo per un seggio all'Ars oppure partecipare anche al secondo, quando si trattera' di indicare online il candidato alla presidenza della Regione tra l'8 e il 9 luglio. Il verdetto verra' ufficializzato la sera del 9, alle 19.30, al Castello a mare di Palermo, dove saranno presenti Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e parlamentari nazionali. Ce la fa Giancarlo Cancelleri, ritenuto in pole per la corsa a governatore. Resta fuori Giacomo Sampieri, manager della sanita' finito sotto inchiesta per peculato con l'ex primario Matteo Tutino. Sul nome di Sampieri si era scatenata la polemica e lui aveva invitato gli iscritti a non votarlo. E' stato accontentato. Archiviate le polemiche e decine di segnalazioni in merito alle schede di diversi candidati. Situazioni che hanno ritardato l'esito della consultazione. Molto stretta era in linea di principio la porta per i candidati: nessun indagato o condannato era ammesso nelle liste e divieto anche per chi, negli ultimi otto anni, ha avuto esperienze di candidature in altri partiti. Essenziale anche l'assenza di provvedimenti disciplinari in corso o emanati negli ultimi sei mesi da parte dei vertici del movimento. Cosi' sono andati avanti anche i deputati regionali Francesco Cappello, Gianina Ciancio, Vanessa Ferreri, Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, Valentina Palmeri, Salvatore Siragusa, Giampiero Trizzino, Valentina Zafarana e Stefano Zito. Idem per Ali' Maman Listi', originario del Niger, impegnato sul fronte dell'integrazione e oggetto di attacchi xenofobi. Non erano invece in corsa i deputati rimasti invischiati nell'inchiesta sulle firme false e tra loro si erano autoesclusi i 'pentiti' Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio.

Ecco i 62 piu' votati delle Regionarie siciliane, in corsa per un posto all'Ars, tra loro c'e' il futuro candidato governatore cinquestelle, al centro di una seconda consultazione online e il cui nome sara' annunciato da Grillo domenica a Palermo: Erminia lidia Adorno (Catania), Davide Aiello (Palermo), Giampiero Ercole Dimitri Alfarini (Enna), Cristiano Anastasi (Catania), Patrizia Bellassai (Ragusa), Maria Bellavia (Agrigento), Giovanni Callea (Palermo), Stefania Campo (Ragusa), Giancarlo Cancelleri (Caltanissetta), Giovanni Cantarella (Catania), Francesco Cappello (Catania), Paola Cassese (Siracusa), Gianina Ciancio (Catania), Gionata Ciappina (Catania), Rosalba Cimino (Agrigento), Salvatore Cina' (Agrigento), Ketty Damante (Caltanissetta), Antonino De Luca (Messina), Giovanni Di Caro (Agrigento), Nunzio Di Paola (Caltanissetta), Valeria Diana (Catania), Carlo Fanara (Messina), Massimiliano Fargione (Siracusa), Erika Favuzza (Palermo), Vanessa Ferreri (Ragusa), Flavia Fodale (Trapani), Fabio Fortuna (Siracusa), Angela Foti (Catania), Giovanni Inglese (Trapani), Fabrizio La Gaipa (Agrigento), Alberto Laspada (Messina), Teresa Lauria (Siracusa), Giacomo Li Destri (Palermo), Maman Ali' Listi' (Palermo), Rosaria Lo Bianco (Palermo), Matteo Mangiacavallo (Agrigento), Jose Marano (Catania), Francesco Mazzeo (Messina), Angelo Moscarelli (Palermo), Gaetano Nicolosi (Catania), Elena Pagana (Enna), Valentina Palmeri (Trapani), Antonella Papiro (Messina), Antonio Parente (Palermo), Angela Raffa (Messina), Stefano Maria Rallo (Trapani), Antonino Randazzo (Palermo), Leonardo Russo (Messina), Giampiero Santocono (Catania), Antonino Sapienza (Catania), Giuseppe Scarcella (Catania), Lydia Angela Schembri (Palermo), Roberta Schillaci (Palermo), Salvatore Siragusa (Palermo), Carmelo Spata (Ragusa), Luigi Sunseri (Palermo), Sergio Tancredi (Trapani), Carmela Trifiro' (Palermo), Giampiero Trizzino (Palermo), Rosa Vilardi (Palermo) Valentina Zafarana (Messina) e Stefano Zito (Siracusa).