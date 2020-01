M5S, Renzi: "Inesorabile discesa. E ora Conte deve cambiare passo"

"Penso che i grillini abbiano iniziato un'inesorabile discesa", dice Matteo Renzi commentando con 'il Messaggero' le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico. "Sanno fare opposizione, non governare", afferma il leader di Italia Viva, secondo cui la maggioranza deve andare avanti perche' "al Paese serve un governo che stabilizzi il quadro e non esasperi le tensioni". Renzi esclude poi contraccolpi delle elezioni regionali in Emilia e Calabria sul governo: "Comunque vada, il giorno dopo non si deve aprire la crisi di governo. Apriamo i cantieri, altro che la crisi", afferma, e auspica "che da lunedi' Conte cambi passo perche' serve un'Italia che torni a crescere e che riprenda il suo ruolo in Europa e nel Mediterraneo. Il tempo dei rinvii e' finito".