M5S, distruggere la Lombardi. Caso De Vito, lo zampino di Dibba e Di Maio

Distruggere Marcello De Vito per ridimensionare il potere di Roberta Lombardi. Impedire a De Vito di diventare il candidato sindaco del M5S per evitare che, nel caso di vittoria alle urne del suo uomo (politico) di riferimento e suo protégé, l’influenza della “faraona” Lombardi crescesse a dismisura offuscando dive e divetti pentastellati, dai parlamentari più in voga ai capi della Comunicazione.

Il sindaco di Roma è molto più importante di un ministro, figuriamoci di un deputato o di una senatrice, e di un comunicatore reduce dal Grande Fratello, seppur potentissimo sul pianeta Gaia. Un complotto ordito con cura, che non si ferma di fronte a nulla, neanche gettare fango su un collega consigliere comunale. Questo emerge dalle rivelazioni della stampa nonché dalle confessioni privatissime affidate in esclusiva ad Affaritaliani.it da un/a consigliere/a del M5S di Roma che preferisce restare anonimo.





La fonte ci racconta, in tono accorato, del suo inserimento nella chat di gruppo in cui, nel gennaio 2016, erano presenti tutti i portavoce comunali e municipali – a parte Marcello De Vito, ovviamente. Nella chat si accenna ad alcuni presunti reati commessi durante il suo mandato di consigliere comunale. “Io lessi le comunicazioni di questa chat, che presumo aperta da Daniele Frongia, con molta sorpresa e molto scetticismo, e notai la creazione di uno schieramento ben preciso, del tutto ostile a De Vito. Dalla chat era assente anche Tiziano Azzara” (ex consigliere del Primo Municipio e “pecora nera” del movimento romano, ndr).

“I principali accusatori di De Vito erano Virginia Raggi, Daniele Frongia, Enrico Stefàno, Marco Terranova (entrambi consiglieri comunali), Monica Lozzi” (ora Presidente del Settimo Municipio, quella dell’adozione del topo, tanto per intenderci, ndr) e altri.

(Segue...)